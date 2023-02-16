Из-за положения Солнца на экранах телевизоров возможны помехи

Не спешите винить телевизор, если вдруг он плохо показывает. Возможно, все дело в интерференции. Это сезонное явление, когда положение спутника связи относительно Солнца приводит к ухудшению, а иногда и пропаданию сигнала.

По данным Радиотелевизионного передающего центра Чувашии, интерференция продлится до 16 марта. Специалисты предупреждают, что помехи могут быть с 11 вечера до часу дня, продолжительность их на телеэкранах — от нескольких секунд до 12 минут в сутки. Впрочем, из-за перехода на цифровое вещание помехи могут быть совсем незаметными. И все же в самый сильный период интерференции предусмотрен перевод радиотелевизионных передающих станций на прием сигнала с другого спутника. Правда не всегда оборудование может мгновенно «поймать» возобновленный сигнал. В таких случаях нужно выключить телевизор и через минуту включить, а если не помогло — запустить в меню автопоиск каналов, советуют в РТПЦ.