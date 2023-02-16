Павел Иванов и Софья Емелюкова завоевали медали первенства России по самбо

Воспитанники чувашской школы самбо показали отличный уровень подготовки на первенстве России, которое в эти дни продолжается в Верхней Пышме. В условиях острой конкуренции в весовой категории до 58 кг золотую награду выиграл Павел Иванов. Серебряная медаль на счету представителя Краснодарского края Шагена Мирзояна, а «бронза» у Арсения Быкова и Амата Тадыкова из Свердловской области и Республики Алтай соответственно.

В весе до 50 кг среди юниорок на третью ступень пьедестала почета поднялась Софья Емелюкова. Софья разделила третье место с Екатериной Бондаренко из Москвы. «Золото» и «серебро» выиграли Кристина Дудина и Анна Мурашкина из Свердловской области и Москвы соответственно, сообщили в Минспорта Чувашии. Во Всероссийской федерации самбо отметили, что победитель турнира получит шанс защищать нашу страну на первенстве мира, а серебряный призер — на первенстве Европы.