Олег Николаев прокомментировал улучшение позиций Чувашии в рейтинге качества жизни

Улучшение позиций Чувашии в 2022 году в рейтинге по качеству жизни, по версии РИА Рейтинг, прокомментировал в своем телеграм-канале Глава республики Олег Николаев.

«В сравнении с 2019 годом мы улучшили свои позиции на 16 пунктов и на 19 пунктов — в сравнении с 2018-м, — сообщил он. — А за год республика поднялась на шесть строчек: с 34-й позиции до 28-й. Нас радует такая динамика. Это показатель того, что направления работы, которые реализует правительство Чувашии, дают ощутимые эффекты. Прежде всего в реальном секторе экономики, который демонстрирует существенный рост в АПК, в машиностроении, электротехническом сегменте, в химической промышленности».

Глава Чувашии также отметил, что в республике проводится масштабная работа в культурной, спортивной и социальной сферах. «За счет такой комплексной работы, — написал он, — меняется самочувствие людей, и все вместе это влияет на качество их жизни».