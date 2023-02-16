ОАО «Букет Чувашии» снова в числе лучших производителей России

От экспертов — медали, от покупателей — любовь

Копилку достижений прославленного предприятия республики ОАО «Букет Чувашии» на днях пополнили новые солидные награды. На 30-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2023» в московском «Экспоцентре», прошедшей с 6 по 10 февраля, продукция компании удостоилась высшей оценки — диплома лауреата и золотых медалей.

В этом году выставка, которая проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства России и Россельхознадзора, объединила около двух тысяч производителей из 35 стран, причем более 1500 из них — российские компании. За тридцать лет работы она стала крупнейшей не только в России, но и во всей Восточной Европе. Ее награды имеют большой вес в профессиональной среде и свидетельствуют о высоком уровне продукции дипломанта.

Напитки ОАО «Букет Чувашии» на престижной выставке отмечают уже 13 лет. Вот и на этот раз «букетовцы» завоевали сразу три «золота» и диплом лауреата международного конкурса «Лучший продукт-2023». Чем снова подтвердили свое мастерство и стабильность качества.

Так, уже два года подряд медаль высшей пробы предприятию приносит любимый в республике и далеко за ее пределами квас «Букет Чувашии «Зимний». Этот бодрящий напиток, который у большинства его ценителей ассоциируется с жарким летом, производитель уже много лет выпускает именно в холодное время года. Для зимы он идеален: обладает не только традиционным вкусом настоящего кваса, но и содержит полезные витамины, укрепляющие здоровье в зимнюю пору. От привычного, летнего, кваса «морозный» вариант напитка отличается насыщенным и густым «хлебным» вкусом и потому считается более питательным.

Состав «Зимнего» кваса от «Букета Чувашии» потребителей тоже радует. Все ингредиенты натуральные — вода, ржаной и ячменный солод, ржаная мука, сахар и дрожжи. Хоть предприятие идет в ногу со временем, но этот исконно русский напиток «букетовцы» производят по классическим рецептам — по ним квас готовили еще в старину. Кстати, «Зимний» — настоящий рекордсмен по наградам. На выставке «Продэкспо» он семь раз завоевывал «золото». О чем, к слову, рассказывает этикетка напитка, украшенная многочисленными наградами.

По классическим технологиям изготавливают на ОАО «Букет Чувашии» и другие виды кваса: «Белый», «Хлебный», «Домашний». А летом, когда наступает сезон свежих овощей с грядки, на ура расходится «Окрошечный» квас. Впрочем, квас в России популярен в любое время года, его любят и уважают как за праздничным столом, так и за будничным обедом.

По достоинству оценили профессионалы пищевой отрасли России на «Продэкспо» и другие напитки, выпускаемые на ОАО «Букет Чувашии» — два из них, кстати, новинки 2022 года, на выставке дебютировали и сразу получили по золотой медали. А всего предприятие производит 58 наименований продукции: от питьевой воды до безалкогольных среднегазированных напитков с самыми разными вкусами. Они стали нашим ответом зарубежным санкциям и быстро завоевали симпатии любителей прохладительных напитков.

Ежегодный успех на международной выставке для ОАО «Букет Чувашии» стал уже настоящей традицией. «Очередная победа — это, безусловно, большая гордость для компании», — признаются «букетовцы». Вклад в нее вносят не только опыт и любовь к своему делу каждого сотрудника, грамотное сочетание на производстве народных традиций и передовых технологий, но и, безусловно, покупатели, отдающие предпочтение своему, родному.