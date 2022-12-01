Сбербанк: объем кредитования в Чувашской Республике превысил 11 млрд рублей в 2022 году

С января по ноябрь 2022 года Сбербанк на территории Волго-Вятского банка* выдал кредитов на сумму более 180 млрд рублей, из них 138 млрд клиенты Сбербанка оформили онлайн. Наибольший объем выданных кредитов по сообщению пресс-службы приходится на Нижегородскую область, Пермский край и Республику Татарстан – 21%, 20% и 20% от общего объема за 11 месяцев соответственно. В Чувашии общая сумма выдачи превышает 11 млрд, при этом доля кредитов, оформленных онлайн, составляет в республике 72% от общего объема кредитования.

Наиболее популярными целями для оформления потребительского кредита в Чувашской Республике являются расходы на ремонт, покупку электроники, бытовой техники, мебели и автомобиля.

В банке отмечают, что с августа 2022 года ежемесячный объем кредитования сохраняется на уровне выше, чем в феврале, что говорит о нормализации рынка потребительского кредитования. Средний чек кредита по 9 регионам Волго-Вятского банка Сбербанка составляет около 136 тысяч рублей. В Чувашии этот показатель равен 130 тысячам. Чаще всего займ оформляют на срок более 5 лет – это 35% от общего числа заключенных договоров за 11 месяцев 2022 года. Если говорить о половозрастном портрете клиентов, наиболее часто к потребительскому кредитованию прибегает аудитория в возрасте от 35 до 45 лет. В роли заемщика более чем в половине случаев выступает женщина.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Ноябрь стал наиболее результативным для нашей команды месяцем по объемам потребительского кредитования. Мы с уверенностью можем говорить о восстановлении спроса на услугу и стараемся предлагать нашим клиентам уникальные на рынке потребительского кредитования условия. В преддверии Нового Года Сбер подготовил праздничное предложение для клиентов – ставку 4,5% в первый месяц для кредита на срок от 1 года 1 месяца и сумме свыше 300 000 рублей. Кроме того, 1,5% ставки вернется бонусами СберСпасибо подписчикам СберПрайм+. Главное для нас – помогать людям комфортно решать финансовые вопросы и быть надежным кредитным плечом вне зависимости от ситуаций» Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк: «Интерес к потребительским кредитам среди жителей Чувашской Республики постоянно растёт, в том числе благодаря оптимизации условий их выдачи. Мы понимаем, как важно в текущей ситуации поддерживать людей. Потребительские кредиты — очень популярный продукт на рынке финансов, поэтому наша задача, сделать их максимально выгодными для большего числа наших клиентов. Сбер оперативно реагирует на рыночные изменения, стремясь предоставлять своим клиентам комфортные условия кредитования»

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.