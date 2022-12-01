Чувашия в числе лидеров по темпам социальной газификации и догазификации

По данным Минстроя и Минпромэнерго России, Чувашия находится на третьем месте в стране по социальной газификации и догазификации. Об этом сообщил на заседании регионального штаба министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов.

Изначально региональные планы-графики предусматривали догазификацию 4220 домовладений в 1031 населенном пункте Чувашии. Однако план перевыполнили. Как сообщают в Минстрое республики, по состоянию на 15 декабря принято 4980 заявок на догазификацию домовладений. Заключено 4800 договоров на технологическое присоединение в рамках догазификации, 4526 из них исполнены. Оставшаяся часть работ проводится по утвержденному производственному плану и плану-графику.

Такой результат порадовал Главу Чувашии Олега Николаева. В своем телеграм-канале он поблагодарил специалистов Минстроя республики и ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и пообещал обязательно наградить работников, которые осуществляли и продолжают осуществлять газификацию республики. «Лидирующие позиции по исполнению программы газификации мы держим продолжительное время, — отметил Олег Николаев. — Темпы не просто сохраним, но и увеличим. Сегодня в республике 1720 населенных пунктов, и в 1626 из них проложены газораспределительные сети».

Напомним

По поручению Президента России Правительство РФ сделало бессрочной программу социальной газификации. Соответствующее постановление подписал 30 ноября председатель правительства страны Михаил Мишустин. Этим же документом в программу включены медицинские учреждения, школы и детсады, расположенные в газифицированных населенных пунктах — теперь они тоже смогут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям.