«Росгосстрах»: вернуться к нормальной жизни после болезни можно «С новыми силами»

В продолжение своей стратегии развития добровольного медицинского страхования «Росгосстрах» расширяет для своих клиентов возможность восстановить здоровье после тяжелой болезни или травмы — в линейке полисов для агентского и офисного канала появился коробочный продукт «С новыми силами». Уже из названия понятно, что с его помощью застрахованные могут при необходимости пройти реабилитационно-восстановительное лечение в профильных клиниках и санаториях и, преодолев негативные для организма последствия заболевания, вернуться к нормальной жизни. В покрытие нового продукта входит более широкий спектр диагнозов, с которыми можно обращаться по полису. Полис «С новыми силами» предполагает также денежные выплаты по риску «Телесные повреждения» после несчастного случая.

«По сути, это комбинированный продукт, сочетающий в себе элементы добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, — говорит начальник Управления развития розничных продуктов ПАО СК «Росгосстрах» Виктория Алтухова. — Если после лечения в стационаре застрахованному врачом будут назначены восстановительные процедуры, наша компания возьмет на себя их организацию и все логистические вопросы. А если клиент получит повреждение — например, сломает руку или ногу в результате несчастного случая — то «Росгосстрах» выплатит часть страховой суммы, соответствующую тяжести травмы».

Продукт «С новыми силами» предлагается в двух вариантах. Более дешевый, стоимостью 1500 рублей, предусматривает реабилитацию после перенесенного COVID-19, инсульта, инфаркта, открытой черепно-мозговой травмы, а страховая сумма по риску «Телесные повреждения» составляет 200 тыс. рублей. В покрытие второго варианта, за 2500 рублей, входят также последствия энцефалита, менингита, повреждений позвоночника и спинного мозга, сложно-сочетанных травм и протезирования коленного или тазобедренного суставов. Страховая сумма по риску «Телесные повреждения» увеличена до 300 тыс. рублей. В оба варианта входят круглосуточные информационно-консультационные услуги врачей-кураторов медицинского пульта, а также возмещение расходов на проезд к месту реабилитации и обратно.

«Первый страховой продукт с возможностью пройти реабилитацию после COVID-19 появился в арсенале наших агентов в разгар пандемии 2020 года и отлично зарекомендовал себя — сотни клиентов со всей страны смогли восстановить здоровье в профильных санаториях Краснодарского края, Московской и Ивановской областей, других регионов. И компания, и агенты получали только положительную обратную связь от страхователей, — говорит начальник Управления по работе с розничной сетью «Росгосстраха» Дмитрий Пиняжин. — С учетом этого опыта мы решили создать уже комбинированный вариант, который за счет более широкого перечня включенных в покрытие заболеваний и элемента страхования от несчастных случаев сохраняет свою актуальность для россиян и сегодня, когда коронавирус не проявляет себя так жестко, как в предыдущие годы. Полис «С новыми силами» обеспечит и финансовую поддержку клиента при травме, и позволит минимизировать последствия серьезных болезней, с которыми сталкиваются не только люди старшего возраста, но и довольно молодые наши соотечественники».

Новый коробочный продукт «Росгосстраха» с декабря доступен в офисах и у страховых агентов компании. Он не предусматривает ограничений по гражданству застрахованного — то есть, может быть предложен в том числе трудовым мигрантам и членам их семей, постоянно проживающим в России. Возраст застрахованного должен быть от 18 до 60 лет.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметила 100 лет со дня своего создания.