Как «коробочные решения» развивают инклюзивную культуру в российских вузах?

Руководитель отдела методических разработок РУМЦ ВятГУ Наталья Булдакова рассказала об актуальном состоянии инклюзивной культуры в вузах и о том, как «коробочные решения» помогают в развитии инклюзивного образования

В ноябре 2022 года Вятский государственный университет запустил Онлайн-магазин «коробочных решений» – площадку для тиражирования инклюзивных наработок. Он был создан к открытию Всероссийского форума инклюзивного высшего образования «Инклюзивная культура: от методологии к «коробочным решениям»», организованного Министерством науки и высшего образования РФ. На Форуме, прошедшем с 24 по 25 ноября, приняли участие 650 специалистов по инклюзивному образованию из 48 регионов России.

В магазине представлены такие методики, продукты и кейсы, которые можно самостоятельно использовать на территории своей образовательной организации. Так, специалисты РУМЦ ВятГУ представили на площадке магазина дополнительную программу повышения квалификации по вопросам приема и обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ и по развитию инклюзивной культуры для преподавателей и сотрудников вузов.

— В чем особенность «коробочного решения» от РУМЦ ВятГУ?

Наталья Викторовна: Оно включает не только программу повышения квалификации, учебный план, календарный график, программу итоговой аттестации, но еще презентации по всем лекционным, практическим, самостоятельным занятиям и тестам для самопроверки.

Кроме презентационных материалов, мы разработали видеоконтент по каждому занятию. Таким образом, пользователь может реализовывать эту программу для своих сотрудников полностью самостоятельно, на своей территории и без привлечения специалистов, владеющих специальными дефектологическими и психологическими знаниями.

— Почему вузам нужно выделять время и другие ресурсы на обучение своих сотрудников основам инклюзивной культуры?

Наталья Викторовна: Обучение предполагает не только создание доступной среды и оптимальных условий получения образования лицами с инвалидностью, но также и «вооружение знаниями» всех сотрудников вуза об особенностях, потребностях и возможностях лиц с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо формирование принятия таких студентов у сотрудников. Курсы дают возможность научиться принимать их уже на уровне беседы с абитуриентом: он к нам пришел, мы его безусловно принимаем и далее выстраиваем линию индивидуального взаимодействия.

— Другими словами, эти курсы не только обучающие, но и просветительские?

Наталья Викторовна: Да, курсы нацелены на просветительскую, обучающую и, замечу, проектировочную деятельность. Потому что сотрудник вуза, встречаясь со студентом с инвалидностью, начинает думать: «Что этому студенту необходимо, чтобы обучение было комфортным?». Здесь идет «точечное» проектирование, и на наших курсах учат индивидуальному взаимодействию со студентами, которые обучаются в потоке.

— Какая общая ситуация инклюзивной культуры в вузах?

Наталья Викторовна: За последние 5 лет сильно поменялось сознание сотрудников вузов. Раньше было отрицание: «Нет, мы этим студентам не нужны, они к нам не придут». Но они пришли. Количество абитуриентов с инвалидностью увеличилось, поэтому стали создаваться доступные условия обучения, в частности в техническом плане: приобретаются электронные лупы для слабовидящих, джойстики для студентов с ДЦП, другие приспособления, которые помогают принимать учебный материал и участвовать в социальной жизни.

Помимо этого, меняется инфраструктура, разрабатываются шаблоны образовательных программ для разных нозологий, и при необходимости студент обучается по адаптированной основной образовательной программе. То есть меняется вообще всё. И, конечно, подготовка преподавателей. У них уже нет вопроса, что делать со студентами с инвалидностью – это преподаватели уже знают. Сейчас стоит вопрос улучшения того, что имеется: как улучшить свою работу и жизнь студентов. А еще вопрос цифровизации и разработок с применением VR/AR технологий.

— В ВятГУ уже применяются VR/AR?

Наталья Викторовна: Мы разрабатывали курсы, к примеру, по начертательной геометрии. Это были отдельные дисциплины для студентов технических направлений подготовки. Информационные технологии дают возможность получить практический опыт в виртуальной реальности. Допустим, если у студента присутствуют нарушения опорно-двигательного аппарата или он пережил ампутацию, если в силу своих особенностей он не может попасть в лабораторию для работы, не может что-то моделировать.

VR-технологии дорогостоящие, однако, думаю, вузы будут замотивированы поскорее внедрить их у себя, если показать возможности технологий и научить, как ими пользоваться. «Коробочное решение» было бы здесь идеальным вариантом.

— Что бы Вам хотелось видеть в онлайн-магазине сейчас? Если бы Вы могли приглашать других специалистов в магазин решений, какие направления Вы бы выбрали?

Наталья Викторовна: «Коробочные решения» необходимы во всех сферах: и в социальной, и в образовательной, и в сфере межведомственного взаимодействия, молодежного предпринимательства. Мы хотим видеть качественные и правильно упакованные решения, подробно прописанные инструкции. Человек, который будет их покупать и пользоваться, должен четко представлять, что ему будет необходимо для применения этого решения: какую команду собрать, какие заложить финансы и так далее.

Действительно, наработок у вузов много. Но, как правило, они применяются только в том вузе, где были созданы, потому что наработки часто не упакованы. У них нет распространения. Мы надеемся, что магазин мотивирует специалистов взяться за свои наработки и продумать их так, чтобы начать тиражировать. Мы же, в свою очередь, хотим помочь в распространении лучших продуктов, чтобы ими пользовались другие организации.

Предложить или приобрести «коробочное решение» можно на сайте Форума.