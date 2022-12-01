30 лет Национальный конгресс объединяет чувашские диаспоры

Диаспорам нужны наставники и учебники

«Тридцать лет с народом, тридцать лет ради народа» — под таким лозунгом проходило в Чувашской государственной филармонии празднование 30-летия Чувашского национального конгресса. Главная задача организации все та же — объединение чувашской диаспоры на основе непреходящих культурных ценностей.

Вообще надо отметить, что нынешний юбилейный Большой Совет прошел в удивительно спокойной обстановке. В отличие от прошлых лет практически не было бурных дебатов. Может, это связано с тем, что мероприятие было юбилейное? Тем не менее, несколько острых вопросов все же прозвучало.

Так, активист молодежной организации «Хастар», журналист ГТРК Алексей Енейкин высказал пожелание возобновить обязательное изучение чувашского языка в школах. Соплеменники из Татарстана напомнили, что в следующем году исполняется 175 лет со дня рождения просветителя Ивана Яковлева, а памятника на его родине до сих пор нет. Свое давнее пожелание вспомнили и соплеменники из Сибири — в Минкультуры республики должен быть специалист, работающий с чувашами, живущими за пределами республики. О своих проблемах и чаяниях наши соплеменники рассказали в личной беседе с корреспондентом «СЧ».

«Телей» научил танцевать и петь

Обучать детей родному языку для сибирских чувашей всегда было непреложным правилом. Столыпинские переселенцы, обживаясь на новом месте, в первую очередь строили всем миром школу. В первые чувашские школы приезжали учителя из Симбирской губернии… Вспомнив эти правила своих прадедов, национально-культурная автономия чувашей Иркутской области «Юлташ» возобновила преподавание чувашского языка: в 2015 году в селе Масляногорске Зиминского района, в 2016-м — в селе Джогино Тайшетского района. Дети изучали язык предков на факультативной основе один раз в неделю. Говорят, что проблем с учениками не было, учили с удовольствием. Но сегодня иркутское начальство образовательной отрасли, ссылаясь на загруженность школьников, уроки чувашского языка перевело в разряд кружковой работы… В 2017 году, в ходе акции ЧНК «Акатуй от Мурманска до Байкала» между министерствами культуры Чувашии и Иркутской области был подписан договор о сотрудничестве, и поначалу все шло неплохо. Но в последние годы это соглашение как-то забылось.

Сегодня национально-культурное объединение чувашей Иркутской области «Юлташ» в основном живет за счет проектной деятельности. В прошлом году это был проект «К родным истокам», сейчас работают над проектом «Чувашский костюм — легенда народа». «Хочется показать костюмы всех трех этнических групп нашего народа, — рассказала председатель объединения Вероника Тимофеева. — Чтобы одни могли сказать, что это наряды моих предков из Батыревского района, другие узнали бы костюмы средненизовых, а третьи — верховых чувашей. Но такие костюмы надо сшить, а пока у наших ансамблей они стилизованные…»

Между тем уже сегодня иркутские чувашские коллективы готовы выйти на сцену с проектом «Сохранение и углубление фольклорного и песенного жанра». Чтобы представить народам области красивые чувашские песни, сородичи пригласили к себе руководителя народного фольклорного ансамбля «Телей» из поселка Кугеси Чебоксарского района Наталью Арсентьеву.

«Мы с ней проехали по всей области, поработали со всеми нашими творческими коллективами. Наталья Николаевна учила их правильно танцевать, петь, и даже правильному произношению чувашских слов», — рассказала Тимофеева.

Кстати, сама Вероника Васильевна, чтоб все получилось так, как задумано, целую неделю училась правильно петь родные песни в Чувашском институте культуры и искусства в театральной студии Августы Уляндиной.

Русские жены говорят на чувашском

Президент автономии чувашей Красноярского края Геннадий Храмов говорит, что им повезло с регионом: «У нас полное понимание со стороны органов власти — начиная с губернатора и заканчивая районным звеном, сельскими советами. Нас поддерживают, краевой бюджет всегда выделяет деньги на наши мероприятия — Акатуи, Чуклеме, Дни чувашской культуры и языка». Автономия каждые пять лет проводит съезды, ежегодно — конференции, на которые собираются соплеменники со всех районов компактного проживания чувашей. В крае созданы 26 представительств автономии, действуют более 20 взрослых коллективов художественной самодеятельности, пять молодежных и три детских ансамбля. Сейчас они готовятся провести День чувашского костюма.

Как рассказывает Геннадий Иванович, в последние годы упор в работе автономия делает на молодежь — ведь за ними будущее. С молодыми тесно работает вице-премьер автономии Андрей Кольцов. «Как стали больше внимания обращать на спорт, к нам подрастающее поколение и потянулось. Теперь мы, чуваши Красноярья, лучшие среди национальных диаспор по волейболу, баскетболу, шахматам, шашкам. Побеждаем во всех турнирах…»

Наконец удалось автономии наладить и изучение чувашского языка. Национальные школы в чувашских селах края были закрыты в 1950 годы прошедшего века и как ни старались в последующем (автономия была создана в 1991 году), не удавалось их открыть, язык существовал только на бытовом уровне. Теперь одна группа (и взрослые, и дети) изучает чувашский в Доме дружбы народов в Красноярске, другая — в деревне Казанке Казачинского района. Там маленьких чувашей родному языку учит библиотекарша Ольга Васильева. Чтобы ученики лучше усваивали язык пап и мам, проводятся Дни чувашского языка в местной школе. По словам Храмова, в Казанке на родном языке разговаривает все население, так как наши соплеменники там составляют почти сто процентов населения. «Даже русские жены и мужья знают чувашский язык».

А вот с учебниками у автономии проблема. При случае их покупает сам «предводитель» диаспоры. То ли дело у татар края — Татарстан не только снабжает их учебниками, но и присылает учителей, чтобы помогли местным с обучением родного языка. «Приезжают делегации, представители министерств, президент Татарстана два раза приезжал, два микроавтобуса подарил…», — говорит Геннадий Храмов.

Между тем, по его словам, очень многие жители края имеют чувашские корни. «Куда не приедем, везде встречаем своих сородичей. Отмечали недавно в поселке Балахта День чувашской культуры, подошла руководитель русского ансамбля и призналась, что чувашка. Раньше наши соплеменники скрывали свою национальность, теперь раскрепостились, даже в автобусах, в общественных местах можно услышать чувашскую речь. Разве это не заслуга нашей автономии?»