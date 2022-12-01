Задержан курьер, забиравший деньги у обманутых пенсионеров

В Казани арестовали мошенника, оказавшегося одним из участников сразу нескольких преступлений, в которых пострадали пожилые люди из Чебоксар.

Еще 9 декабря в чебоксарскую полицию обратилась 74-летняя горожанка. Как сообщили в МВД по Чувашии, женщина лишилась 660 тысяч рублей, поверив в байку, которую поведали ей по телефону неизвестные люди. Мошенники солгали о том, что внучка чебоксарки виновата в дорожной аварии с пострадавшими. Испугавшись за судьбу родственницы, женщина перевела часть денег на неизвестный счет и еще 320 тысяч рублей передала курьеру, подъехавшему к ее дому на авто. Только потом опомнившаяся бабушка позвонила внучке и узнала, что у той все хорошо и никакого ДТП не было.

Однако злоумышленники на этом не успокоились, решив сорвать большой куш. В тот же день жертвами похожего мошенничества стали еще две пожилые женщины 80 лет: у одной таким же образом выудили 200 тысяч рублей, у другой — 100 тысяч. И снова за деньгами приехал курьер, и, как оказалось потом, с приметами, уже знакомыми оперативникам.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике и УМВД России по городу Чебоксары начали искать, что называется, по горячим следам: установили номер машины, на которой курьер приезжал за наживой, и маршрут следования его авто. По ориентировке чувашских полицейских подозреваемого задержали в Казани, где, как выяснилось позднее, 42-летний житель столицы Татарстана успел обманом обогатиться еще на 100 тысяч рублей.

В отношении заключенного под стражу возбуждено несколько уголовных дел за мошенничество в значительном и крупном размерах и покушение на хищение денег обманным путем, уведомили в МВД по Чувашии.