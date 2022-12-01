Светлана Каликова назвала главные культурные события года

День у министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светланы Каликовой расписан фактически по минутам. В ее внимании нуждаются театры и музеи, библиотеки и учебные заведения, архивы и Дома культуры. Причем у каждого учреждения настолько обширный фронт работ, что без досконального знания вопроса и полного погружения в проблематику не разберешься.

Тем не менее Светлана Анатольевна нашла время и приехала к нам в редакцию «как Чацкий, с корабля на бал» (буквально накануне в Москве состоялась презентация Вышитой карты России, дополненной четырьмя новыми регионами). Кстати, сама она тоже нередко цитирует классиков (педагогическое прошлое в качестве учителя русского языка и литературы берет свое), но и книжные новинки не пропускает. О том, какие из них можно почитать с ребенком перед сном и в чем была сложность первой детской фольклориады, что пишут о нашумевшей опере «Сурский рубеж» и зачем ходить на спектакли и выставки, узнал в беседе с министром главный редактор Владимир Васильев.