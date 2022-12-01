В Чувашском госуниверситете после капремонта открылся второй блок общежития № 6

Новый дом для будущих журналистов и управленцев

Первый девятиэтажный блок привели в порядок еще в прошлом году, теперь жильцов-студентов примет и второй.

В обновленном здании будут жить 240 юношей и девушек, которые учатся на факультете русской и чувашской филологии и журналистики и факультете управления и социальных технологий.

«Благодаря слаженной командной работе на всех этапах капитального ремонта мы уложились точно в срок. Думаю, каждый студент мечтает жить в таком общежитии и чувствовать себя как дома», — отметил на церемонии открытия ректор университета Андрей Александров.

За полгода, пока шел ремонт, строители ПМК-8 (они же, кстати, ремонтировали и первый блок) заменили окна и двери, системы водоснабжения и канализации, полностью обновили электрику и сантехнику. Изменилось и внутреннее пространство — коридоры и кухни отделаны серой, зеленой и оранжевой плиткой, деревянные окна на каждом этаже заменены на пластиковые, а в одном из переходов появилась спортивная комната — здесь можно будет попрактиковаться в настольном теннисе, сыграть в шахматы и шашки. Именно здесь состоялась передача ключей от новых комнат их будущим хозяевам. «Жить в таком общежитии гораздо уютнее, обстановка почти домашняя, — поделилась впечатлениями студентка факультета управления и социальных технологий Татьяна Помошникова. — А когда чувствуешь себя комфортно, хочется и учиться, и общаться, и новые студенческие проекты запускать».

КСТАТИ

Сегодня в Чувашском госуниверситете учатся студенты из 69 регионов России и 50 стран зарубежья. В девяти общежитиях вуза проживает свыше 2000 человек. Как сообщают в ЧГУ, обновленное общежитие № 6 — это практически 10% студенческого жилого фонда.

Диана Рыжова