Экскурсоводы Чувашии вошли в федеральный реестр

Первые 26 экскурсоводов Чувашской Республики успешно прошли профессиональную аттестацию. Из них трое получили квалификацию гида-переводчика. Теперь их фамилии можно увидеть в Едином федеральном реестре экскурсоводов и гидов-переводчиков. Напомним, сейчас пройти аттестацию можно добровольно, но с 1 июля следующего года она станет обязательной. «На каждого экскурсовода в электронной системе заведена карточка с индивидуальным номером. В ней содержатся фотография и qr-код, считав который туристы могут оперативно узнать информацию об экскурсоводе», — поясняют специалисты Минэкономразвития Чувашии. Экскурсовод — это лицо города и всей республики, его видят первым наши гости. И это лицо почти наверняка будет женским — среди аттестованных экскурсоводов всего один мужчина…