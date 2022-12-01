Экскурсоводы Чувашии вошли в федеральный реестр

Первые 26 экскурсоводов Чувашской Республики успешно прошли профессиональную аттестацию. Из них трое получили квалификацию гида-переводчика. Теперь их фамилии можно увидеть в Едином федеральном реестре экскурсоводов и гидов-переводчиков. Напомним, сейчас пройти аттестацию можно добровольно, но с 1 июля следующего года она станет обязательной. «На каждого экскурсовода в электронной системе заведена карточка с индивидуальным номером. В ней содержатся фотография и qr-код, считав который туристы могут оперативно узнать информацию об экскурсоводе», — поясняют специалисты Минэкономразвития Чувашии. Экскурсовод — это лицо города и всей республики, его видят первым наши гости. И это лицо почти наверняка будет женским — среди аттестованных экскурсоводов всего один мужчина…
Опубликовано: 14 декабря 2022 г.
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