При поддержке Сбера в Цивильске прошла инвестиционная сессия для предпринимателей

Перспективные предложения о том, как повысить привлекательность Цивильского района для инвесторов прозвучали в ходе инвестиционной сессии, которая прошла 13 декабря в районном Доме культуры г. Цивильска. Мероприятие организовано администрацией Цивильского района Чувашской Республики при поддержке Чувашского отделения ПАО Сбербанк.

Участников сессии приветствовал глава администрации Цивильского района Сергей Беккер. Он отметил, что цель проведения данной сессии является получение «живой» обратной связи от представителей бизнеса района и экспертного сообщества для выработки решений по направлениям инвестиционного развития муниципального образования.

В своем докладе Сергей Беккер отметил основные стратегические направления развития экономики Цивильского района на ближайшую перспективу: эффективное использование имущества и земельных ресурсов муниципалитета, создание среды для развития туризма и сферы услуг, реализация проекта реконструкции исторической части города Цивильска с непосредственным участием бизнеса. Третье направление – строительство агропромышленного парка. Данный проект предусматривает масштабную государственную помощь в реализации проектов бизнеса в сфере производства и переработки продукции сельскохозяйственной продукции.

Марина Михайлова, заместитель управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк в своем докладе отметила ключевые тренды в экономике, которые цивильским предпринимателям важно учитывать в своей работе:

Динамика энергопотребления говорит о стабилизации промышленности – это свидетельствует о сохранении спада промышленности примерно на 3-4% от январского уровня

Бизнес-обороты организаций падают в номинальном выражении. Если посмотреть в разрезе областей, то ключевые снижения наблюдаются по категориям «авто», «добыча полезных ископаемых» и «обрабатывающие производства»

Номинальное потребление растёт на 6%, а вот зарплата примерно на 12%, то есть очевидно, что разница в шесть процентных пунктов это и есть те самые сбережения. У жителей страны есть деньги, но они их не тратят внутри экономики.

Михайлова Марина, заместитель управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк: «Сбер прикладывает максимум усилий, чтобы поддержать бизнес, реализуя полезные проекты, внедряя инновационные решения и развивая онлайн сервисы. Ни один предприниматель не может эффективно работать без финансового партнера, который всегда протянет руку помощи в нужный момент. Уверена, что сегодняшняя инвестиционная сессия для предпринимателей Цивильского района стала отличной дискуссионной площадкой для представителей бизнеса, власти и финансовых структур и станет отличным примером качественного взаимодействия для других районов Чувашии»

Заместитель исполнительного директора по развитию Центра «Мой Бизнес» Александр Быченков рассказал о региональных мерах поддержки бизнеса, возможности и условия привлечения инвестиций в проекты, где подобрать ресурсы для дальнейшего их развития.

О том, какие меры поддержки бизнеса можно получить в Сбере, рассказала модератор встречи, начальник управления по работе с малым бизнесом Чувашского отделения ПАО Сбербанк Михайлова Елена Владимировна:

В 2022 году Сбер для своих клиентов внедрил инновационные решения, ориентированные на уникальные для каждой отрасли бизнес-процессы. Отраслевое решение от Сбера на текущий момент охватывает 6 отраслей: недвижимость, услуги, розничная и оптовая торговля, ЖКХ и транспорт.

В Чувашии за октябрь и ноябрь к цифровому подключилась 131 компания. При этом самым популярным отраслевым решением в регионе, является решение для розничной торговли – к нему подключено 102 компании или почти 78% от числа всех подключений по региону.

Отраслевое решение от Сбера — это не имеющее аналогов на рынке цифровое решение для эффективного управления бизнесом, разработанное совместно с экспертами, имеющими отраслевую экспертизу и большой опыт работы в этих направлениях. Например, если бизнес связан с розничной торговлей отраслевое решение поможет оперативно узнавать о событиях в бизнесе, рисках и трендах. Также получить информацию по количеству уникальных покупателей, их особенностях и уровне трат, сформировать портрет клиента и сравнить бизнес-показатели с конкурентами и отраслью.

Один из докладов был посвящен тому, как эффективно использовать лизинг для финансирования бизнеса. Александр Иванов, клиентский менеджер компании СберЛизинг отметил ключевые преимущества лизинга для цивильских предпринимателей

Экономия на налогах. Клиент платит меньшую сумму налога на прибыль, а также он может возместить затраты по НДС.

Не замораживаются оборотные средства. Приобретая автомобиль или технику за собственные средства, клиент замораживает свои обороты в приобретенном имуществе, они перестают работать и приносить прибыль до 30% валовой прибыли.

Субсидирование. Например, Правительство Республики Беларусь компенсирует лизингодателю часть лизинговых платежей, в случае если в лизинг была приобретена продукция, произведенная на территории Республики Беларусь. Размер компенсации составляет 2/3 ключевой ставки Банка России (7,5 % на текущий момент)

Не требуется залог.

Не нужно открывать расчетный счет. Нет необходимости дополнительно открывать расчетный счет и переводить на него оборотные средства. Кроме того, открытие и обслуживание счета для юридического лица предполагает расходы.

Также Александр отметил, что цивильским предпринимателям доступна возможность так называемого возвратного лизинга. Он подразумевает продажу собственником имущества лизингодателю с дальнейшим получением обратно, но на правах долгосрочной аренды. Лизинг может выступать в качестве удобного инструмента для пополнения материально-технической базы предприятий или выгодного приобретения имущества для частных лиц. Такой способ воспринимается многими как выгодная альтернатива залоговым кредитам.

Реальным отзывом сотрудничества с крупнейшим банком поделился Дмитрий Лупкин, руководитель агрофирмы «Велес» в Цивильском районе:

«В этом году благодаря сотрудничеству со Сбером мы приобрели комбайн в лизинг. Банк проинвестировал нашу компанию на 9 миллионов рублей. Сделка прошла очень оперативно и профессионально. Благодаря приобретению техники мы в кратчайшие сроки собрали урожай»

В завершение встречи глава администрации Цивильского района Сергей Беккер отметил, что каждое мнение, высказанное в ходе сессии, будет проанализировано и учтено для дальнейшего использования в работе.