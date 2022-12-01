Дорогами подвига. Республика в событиях и лицах. 13 — 19 декабря

13 декабря

1894 — в Чебоксарах родился Константин Павлович Неверов, видный военачальник, генерал-лейтенант. Участник Первой мировой, Гражданской, советско-финляндской войн. В Великой Отечественной войне командовал стрелковой дивизией, корпусом. Профессии военного отдал сорок лет, пройдя путь от рядового до генерала.

1928 — ЦИК Чувашской АССР постановил присвоить Ядринской глазной и хирургической лечебнице имя ее основателя, Героя Труда Константина Васильевича Волкова. Высшая квалификационная комиссия при Наркомздраве РСФСР в 1935 году присвоила ему ученую степень доктора медицинских наук без защиты. В Ядрине одна из улиц носит его имя.

1932 — в с. Тобурданово Канашского района родился Анатолий Иванович Миттов, выдающийся чувашский график, живописец, книжный иллюстратор. Окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Репина. Работал преподавателем ЧГПИ имени И.Я. Яковлева, художником Чувашского книжного издательства. Произведения графики, живописи и книжной иллюстрации А. Миттова вошли в Золотой фонд чувашского искусства. Его именем названы бульвар в Чебоксарах, школа в родном селе.

1933 — в д. Паймурзино Моргаушского района родился Александр Петрович Петров, партийный и государственный деятель, почетный гражданин Чувашской Республики. С 1952 года был на комсомольской, с 1963 года — на партийной работе: первый секретарь Ибресинского райкома, заведующий отделом науки и учебных заведений, секретарь Чувашского обкома КПСС. В 1985-2000 годах — председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, первый секретарь Обкома КПСС, председатель Контрольно-ревизионной комиссии республиканской партийной организации, заведующий отделом публикации документов Центрального государственного архива республики. Автор книг «На стыке двух эпох», «Страницы немеркнущей славы», «Дороги Чувашии», «Вслед за Гагариным и Титовым».

1933 — в д. Шумерля Шумерлинского района родилась Нина Ивановна Иванова, отделочница мебели Шумерлинского комбината автофургонов, Герой Социалистического Труда.

1984 — уроженке Чебоксар, солистке Большого театра СССР балерине Надежде Васильевне Павловой присвоено звание «Народная артистка СССР».

1985 — уроженка д. Поваркасы Цивильского района, ткачиха Чебоксарского хлопчатобумажного комбината Таисия Ивановна Афанасьева за выдающиеся достижения в повышении производительности труда награждена орденом Ленина с присвоением звания Героя Социалистического Труда.

14 декабря

1922 — в Чебоксарах постановкой пьесы А.Н. Островского «Василиса Мелентьева» первый сезон открыл Государственный русский драматический театр. Эта дата стала днем рождения театра.

1941 — в д. Новое Исаково Урмарского района родился Михаил Васильевич Краснов, заслуженный врач Чувашской Республики и Российской Федерации, заслуженный деятель науки Чувашской Республики. С 1972 года работает в ЧГУ имени И.Н. Ульянова: заведующий курсом педиатрии, заведующий кафедрой детских болезней. Автор более 600 научных работ, 16 монографий, 40 учебных пособий.

1972 — в с. Шоршелы Мариинско-Посадского района открыт школьный музей космонавтики. В 2001 году переехал в специально построенное новое здание. В 2006 году стал работать как Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева.

1996 — на Всероссийском конкурсе красоты «Мисс Россия», в котором приняли участие 40 победительниц региональных туров, лучшей была признана 16-летняя манекенщица чебоксарского Дома мод Александра Петрова. В 1997 году победила в Международном модельном конкурсе «Мисс Модел Интернэшнл».

15 декабря

1829 — в с. Первое Чурашево Чебоксарского уезда (ныне Мариинско-Посадского района) родился Николай Иванович Золотницкий, один из основоположников отечественного чувашского научного языкознания, этнограф. В должности окружного инспектора чувашских школ Казанского учебного округа проводил работу по открытию народных училищ, книгопечатанию на родном языке, улучшению переводческого дела. Его «Корневой чувашско-русский словарь» был удостоен золотой медали Русского географического общества.

1895 — в с. Яншихово Цивильского уезда (ныне с. Яншихово-Норваши Янтиковского района) родился Николай Лукич Юшунев (Лукин), государственный деятель. В Гражданскую войну командовал ротой и батальоном. Заведовал отделом народного образования и был секретарем Цивильского укома РКП(б), председателем исполкома Чебоксарского уездного совета. С 1927 года возглавлял Центральный исполнительный комитет Чувашской АССР, представительство Чувашской АССР при Президиуме ВЦИК. Погиб в бою под Сталинградом в 1942 году.

1905 — в с. Альгешево Чебоксарского уезда (ныне Чебоксарского района) родился Николай Спиридонович Айзман, драматург, режиссер, актер, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР. За годы работы в Чувашском государственном академическом драматическом театре имени К.В. Иванова исполнил более 100 ролей и поставил 30 спектаклей. Создал около 60 драматических произведений. Наибольшую популярность получила его комедия «Кай, кай Ивана» (Выйди, выйди за Ивана). Его именем названа улица в Чебоксарах.

1919 — в с. Янтиково Буинского уезда (ныне Яльчикского района) родилась Александра Егоровна Петрова, звеньевая полеводческой бригады в колхозе «Победа» Яльчикского района. За получение высоких урожаев ржи в 1948 году ей присвоено звание Героя Социалистического Труда.

1930 — в г. Чебоксары родился Феликс Матвеевич Мокеев, заслуженный артист РСФСР. Окончил чувашскую оперную студию при Саратовской консерватории, Московский государственный институт театрального искусства. Был актером Ярославского драматического театра, в 1965-1993 годах работал в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Поддерживал тесную связь с земляками. В фондах Чувашского радио и телевидения хранятся записи произведений чувашских писателей в его исполнении.

1948 — в г. Чебоксары родился Александр Иванович Виноградов, лауреат премии Ленинского комсомола. С 1966 года работал токарем Чебоксарского машиностроительного завода. За высокопроизводительный труд и большой вклад в развитие машиностроения награжден орденами Трудовой Славы 3-х степеней.

1960 — Чувашская областная комсомольская организация за активное участие ударных отрядов в уборке целинного урожая награждена памятным Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ. Сотни юношей и девушек показывали пример трудового героизма и высокой производительности труда: ударные отряды нашей республики бригады выполняли по 2-3 нормы.

16 декабря

1922 — создано Областное отделение Центрального архива, впоследствии переименованное в Архивное бюро Чувашской автономной области, которое совмещало в себе функции управленческого органа по приему и хранению документальных материалов советских учреждений. В 1925 году бюро преобразовано в Центральный архив Чувашской АССР.

1936 — решением Центрального Совета Осоавиахим Чувашской АССР организован Алатырский аэроклуб. Здесь готовили пилотов, авиамотористов, планеристов, парашютистов. Среди окончивших аэроклуб — Герои Советского Союза В.А. Антонов, С.А. Апраксин, А.В. Кочетов, П.Г. Макаров, А.М. Осипов, З.И. Парфенова.

1983 — за большие заслуги в развитии советской науки и освоения космоса, значительный вклад в развитие экономики и культуры столицы Чувашии звание «Почетный гражданин города Чебоксары» присвоено летчику-космонавту СССР, дважды Герою Советского Союза Андрияну Григорьевичу Николаеву.

17 декабря

1903 — в д. Осинкино Чебоксарского уезда (ныне Козловского района) родился Антон Матвеевич Матвеев, государственный деятель. С 1938 года — заместитель наркома финансов Чувашской АССР, секретарь Чувашского обкома ВКП(б). В 1942-1947 годах был председателем Совета Министров Чувашской АССР. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (дважды), Отечественной войны I степени и медалями.

1939 — в чувашском поселке Прогресс Октябрьского района Татарской АССР родился Юрий Николаевич Степанов, генерал-лейтенант, почетный сотрудник контрразведки России, заслуженный работник высшей школы РФ. Возглавлял Новосибирскую школу военной контрразведки, был заместителем начальника Ташкентской спецшколы по подготовке специалистов для Афганистана. В 1986-1999 годах — начальник Высших курсов военной контрразведки, первый заместитель начальника Академии Федеральной службы безопасности РФ.

1986 — за большие заслуги в развитии науки и значительный вклад в развитие здравоохранения Чувашии и столицы республики звание «Почетный гражданин города Чебоксары» присвоено генеральному директору МНТК «Микрохирургия глаза» Святославу Николаевичу Федорову.

18 декабря

1870 — по инициативе директора народных школ Симбирской губернии И.Н. Ульянова в селе Ходары Курмышского уезда (ныне Шумерлинского района) открыта начальная инородческая школа. Здание школы с квартирой для учителя было сдано в эксплуатацию в 1873 году (сейчас оно функционирует как музей-мемориал И.Н. Ульянова). Судьба Ходарской школы тесно связана и с именем чувашского просветителя И.Я. Яковлева: благодаря усилиям Ивана Яковлевича в 1900 году Ходарское училище стало двухклассным, для него были построены новые здания. С 1941 года Ходарская средняя школа носит имя ее основателя И.Н. Ульянова.

1936 — в Ленинграде исполнена четырехчастная первая национальная симфония «Чувашская», написанная ленинградским композитором Владимиром Георгиевичем Иванишиным по заказу Правительства ЧАССР. В Чебоксарах она исполнена в 1937 году симфоническим оркестром филармонии. Не один год Владимир Иванишин работал над оперой «Нарспи» по одноименной поэме К.В. Иванова. Убывая на фронт в июне 1941 года, он попросил жену: «Если придется эвакуироваться из Ленинграда, захвати с собой мои нотные рукописи, мою «Нарспи». Талантливый композитор не вернулся с фронта. Жена Нина Яковлевна после войны передала это произведение Чувашии.

1945 — Постановлением Совета народных комиссаров Чувашской АССР в г. Ядрине открыт библиотечный техникум. В 1948 году переведен в г. Цивильск. С 1996 года — Чувашское республиканское училище культуры. В 1999 году училище переведено в г. Чебоксары. В 2021 году присоединено к Чувашскому государственному институту культуры и искусств.

2015 — на территории Свято-Троицкого мужского монастыря в столице Чувашии открыт памятник архиепископу Казанскому, святителю Гурию, в честь его пребывания в Чебоксарах в 1555 году. Открывая памятник, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава сообщил, что святитель Гурий благословил постройку Введенского собора Владимирской иконой Божией Матери, которая считается покровительницей Чебоксар.

19 декабря

1927 — в д. Юденки Дзержинского района Калужской области родился Петр Алексеевич Левин, государственный деятель. В течение многих лет работал инженером на Канашском вагоноремонтном заводе. В 1961-1966 годах — министр местной промышленности Чувашской АССР, первый секретарь Чебоксарского горкома и секретарь Чувашского обкома КПСС. Более десяти лет был заместителем председателя Совета Министров Чувашской АССР. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак Почета» (дважды), медалями.

1934 — постановлением Совнаркома Чувашской АССР образован Чувашский институт повышения квалификации кадров народного образования. В 1938 году преобразован в Институт усовершенствования учителей. В 1991 году — в Республиканский институт повышения квалификации работников народного образования, а в 1993 году на его базе был создан Чувашский республиканский институт образования.

1941 — в д. Сормово Красночетайского района родился Петр Васильевич Ивантаев, государственный и общественный деятель. Работал начальником Чувашского республиканского производственного объединения «Чувашхмельпром», первым секретарем Красночетайского райкома КПСС, председателем Чувашского рескома профсоюзов. С 1998 года — первый заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, министр сельского хозяйства и продовольствия, генеральный директор Чебоксарского мясокомбината, агрохолдинга «Агрика». Был председателем Союза ветеранов агропромышленного комплекса Чувашской Республики, заместителем председателя республиканского Совета старейшин при Главе Чувашии.

1947 — за работы в области пищеварения и питания Государственная премия СССР присуждена уроженцу чувашского села Кадыковка Майнского района Ульяновской области Ивану Петровичу Разенкову, вице-президенту Академии медицинских наук СССР, директору института физиологии АМН СССР. За научные достижения в области физиологии удостоен Золотой медали имени И.П. Павлова, награжден орденом Ленина (дважды). Заслуженный деятель науки РСФСР.

1973 — в сооружения Чебоксарского гидроузла заложен первый кубометр бетона. Возведение ГЭС было объявлено Всесоюзной ударной стройкой, на которую съехались специалисты из многих регионов страны.