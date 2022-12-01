В Цивильском районе выясняют причины пожара на мусорном полигоне

Обычно свалки возгораются летом, когда жара, но и зимой, оказывается, такое случается. Всю прошлую неделю тлел мусор на полигоне ТБО в Булдеевском сельском поселении.

Дым и огонь на свалке заметили еще 4 декабря. Пожарные потушили возгорание, но с тлением боролись еще несколько дней, проливая слои мусора водой. На эту санкционированную свалку поступают отходы из Цивильска, Цивильского, Канашского и Красноармейского районов. И пожары здесь уже случались раньше, в том числе и зимой.

Как сообщили в Минприроды Чувашии, на сегодня очаги возгорания на полигоне ТБО в Цивильском районе полностью ликвидированы. Специалисты выясняют, почему случился пожар — загорелся ли мусор сам из-за скопившегося газа или это был поджог. Министерство направило информацию о возгорании отходов в Волжско-Камское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Предприятие, которое отвечает за полигон, раньше уже привлекалось к административной ответственности за нарушение требований по охране окружающей среды при размещении отходов, отметили в министерстве. Возможно, и здесь речь идет о несоблюдении правил.

Скоро «проблемная» свалка в Цивильском районе перестанет беспокоить местных жителей: в Минприроды уведомили, что в 2023 году, согласно схеме обращения с отходами на территории Чувашии, полигон планируют и вовсе закрыть.