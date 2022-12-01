На Южном водоводе введен первый пусковой комплекс

Работы ведутся с опережением сроков

Создание этого сооружения от Шемуршинского водохранилища до сел Сугуты, Шыгырдан и Батырево началось в мае 2021 года. Первый пусковой комплекс введен в эксплуатацию – он позволит обеспечить качественной питьевой водой 8 тыс. жителей Батыревского района. Об этом сообщает вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павел Данилов.

Строительство группового водовода для Батыревского, Шемуршинского и Комсомольского районов и ряда других объектов водоснабжения финансируется из федерального бюджета, благодаря федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Как отмечает министр, в общей сложности водовод позволит обеспечить качественной питьевой водой 48 тысяч жителей этих районов. Протяженность магистральной сети составит свыше 300 километров, охватывается 74 населенных пункта. Водовод обеспечит людям доступ к централизованной системе водоснабжения, одновременно сократив потери воды и число аварий на ней.

Всего в 2022 году на реализацию в Чувашии регионального проекта «Чистая вода» направляется 663 млн рублей, в том числе 617,6 млн из федерального бюджета. С помощью этих средств проведены работы на первом, третьем и четвертом пусковых комплексах водовода.

«Строительство объектов в рамках проекта «Чистая вода» позволяет не только повысить качество воды и обеспечивать ее подачу большему числу потребителей, но и гарантировать бесперебойное и качественное водоснабжение. Строящиеся на территории Чувашии коммуникации нового водовода позволят подвести воду к основным крупным населенным пунктам Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов. Работы планируется завершить до конца 2023 года. Затем водопроводные сети проложат уже внутри населенных пунктов, чтобы жители смогли в полном объёме использовать воду для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд», – сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько.

На данный момент ведутся строительные работы также на пятом пусковом комплексе – работы здесь планируется завершить до ноября 2023 года, а на шестом — до июня 2023 года.

«Работы на объектах ведем с опережением сроков. Объекты соответствуют всем параметрам. Готовность на пятом и шестом комплексах на сегодня – 90 и 80 процентов соответственно, и темпы не сбавляются. Мы стараемся делать все, чтобы жители данных районов были обеспечены качественной питьевой водой», – отметил главный инженер АО «ПМК-8» Павел Михайлов.

Проекты последующих пяти пусковых комплексов получили положительные заключения госэкспертизы на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей. Они позволят обеспечить питьевой водой 14 тыс. жителей Чувашии, протяженность их сетей составит более 120 км.