Стимул для развития УК И ТСЖ

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги ставшей уже традиционной акции «Лучшая жилищная организация». Приятной неожиданностью для автора этих строк стало то, что среди приглашенных на церемонию награждения он увидел уже знакомые лица. Это снаряд в одну воронку дважды не попадает, а призы энергетиков в одни и те же руки — запросто. Значит, умеют работать — вот и побеждают в акции второй год подряд. По заслугам, как говорят, и честь.

Знакомые все лица!

«На протяжении многих лет, уже лет восемь, ни рубля задолженности перед энергетиками у нас не было», — говорит председатель Чебоксарского городского объединения жилищно-строительных, жилищных кооперативов и товариществ собственников жилья Геннадий Зольников. И неудивительно, что возглавляемое им объединение снова стало победителем акции. Впрочем, отсутствие долга — далеко не единственное условие для победы в конкурентной борьбе.

Участие в конкурсе, стартовавшем в августе 2022 года, могли принять все жилищные организации трех городов присутствия филиала энергокомпании — Чебоксар, Новочебоксарска и Йошкар-Олы, являющиеся клиентами «Т Плюс». Комиссия, в состав которой вошли представители филиала, управляющие компании и товарищества собственников жилья, оценивала по целому ряду критериев — от качественной подготовки обслуживаемых ими домов к отопительному сезону до своевременности передачи показаний общедомовых приборов коммерческого учета. И выполнение требований по каждому критерию несло определенное количество баллов, по сумме которых и назвали победителей. Так что в объективности жюри сомневаться не приходится — к выбору лучших исполнителей коммунальных услуг энергетики подходят серьезно и строго.

Пока идет подготовка к награждению — у руководителя ГО ЖСК интересуемся судьбой прежних «призовых». «Жалоб я не опасаюсь, а вот обиды очень боюсь — характер у меня такой… — откровенно сказал Геннадий Васильевич. — Чтобы никому обидно не было, средства выигранного сертификата решили распределить всем поровну: добавили немножко своих денег и приобрели три снегоуборочные машины — по одной на каждый наш участок».

«А мы купили газонокосилку и бензопилу — хорошее подспорье для поддержания порядка на придомовой территории», — подключается к разговору Надежда Павлова, которая ранее получала сертификат, доставшийся чебоксарскому ТСЖ «Иволга». Правда, «Иволге», признала Надежда Васильевна, она только помогала в его деятельности, а вот сегодня представляет самое что ни на есть родное товарищество собственников жилья «Надежда», которое обслуживает многоквартирный дом по улице 324-й стрелковой дивизии г. Чебоксары.

И председательствует там Надежда Васильевна уже не первый год. Как удается достигать успеха? Сначала, говорит, было непросто, сегодня же работа сложностей не вызывает. Вопросы, конечно, возникают — не без этого. В том числе — в отношениях с жителями дома. К примеру, собственник одной из квартир десять лет не вносил квартплату: уговаривали, требовали — без толку. Пришлось действовать через суд — накопленный за эти годы долг наконец-то удалось взыскать.

В конструктивном диалоге

Председатель ТСЖ высоко оценивает взаимодействие с филиалом «ЭнергосбыТа»: «Плату за энергоресурсы необходимо перечислить в срок до 10-го числа каждого месяца. А пенсионеры в нашем доме пенсию получают позже, потому мы обратились в теплоснабжающую организацию с просьбой о переносе срока платежа — нам пошли навстречу. И это только один из примеров такого отношения — с энергетиками всегда удается находить общий язык».

Такого же мнения о сотрудничестве с энергосбытовой компанией — председатель обслуживающего около трех десятков многоэтажек в г. Новочебоксарске ООО «НПП «Мотокон» Юрий Михайлов: «С энергетиками мы всегда в конструктивном диалоге. При заключении договора об энергоснабжении у нас возникли некоторые вопросы. Нас представители энергокомпании внимательно выслушали — разногласия сняли, пришли к общему знаменателю. Мы довольны качеством эксплуатации теплосетей, снабжения наших домов теплом и горячей водой».

И у энергетиков наверняка нет претензий к УК — иначе присуждать ей победу в акции не стали бы. Своевременность оплаты ресурсов управляющая компания ставит во главу угла. «И это касается не только тепла и горячей воды. Всегда вовремя платим и «Водоканалу», и другим ресурсоснабжающим организациям», — подтвердил Юрий Михайлович.

Между тем уже объявляют победителей акции. В прошлом году их было два. «Мы подумали, на три города этого мало, поэтому в этом году решили поощрить четыре жилищные организации — по два УК и ТСЖ», — уточнил директор филиала Вячеслав Зданович. Наверняка имели в виду и то, что сегодня и конкуренция в конкурсе на порядок выше: в прошлом году под «теплое крыло» «ЭнергосбыТа» перешел и северо-западный район столицы республики — количество договоров с клиентами существенно выросло.

— Какие к нам придут клиенты — не знали, поэтому у нас были определенные опасения, — признал Вячеслав Юрьевич. — Сегодня приятно констатировать: прекрасные клиенты, прекрасные управляющие компании — сотрудничество с ними налажено, работа выстроена.

Газонокосилка для «Надежды»

Вячеслав Зданович тепло поблагодарил руководителей жилищных организаций за надежное партнерство. Акция, безусловно, направлена на укрепление платежной дисциплины исполнителей коммунальных услуг. Но энергетики видят в ней еще и стимул для их развития. Для энергокомпании, отметил директор филиала, небезразличны успешная работа УК и ТСЖ, качественное обслуживание ими жилого фонда. Потому в критерии оценки включены и такие пункты, в выполнении которых жилищным организациям активно содействует филиал энергокомпании. Энергосберегающие проекты, снижение температуры так называемой обратной сетевой воды и т.д. — все это сказывается на экономике жилищных организаций и, в конечном счете, способствует экономии средств жильцов.

Лучшим УК и ТСЖ вручили сертификаты номиналом 100 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно. С непременным условием — «на благоустройство территорий обслуживаемых домов». Геннадий Зольников уже прикидывает возможные статьи применения средств: «Можно закупить стройматериалы для малых архитектурных форм. Качели в каждом дворе для детворы устроить или теннисные столы поставить…»

Надежда Павлова мечтает о снегоуборочной машине, только вот места для хранения техники ТСЖ не имеет: «Тогда, может быть, и для «Надежды» газонокосилку с бензопилой приобрести — вещи полезные».

А вот для Юрия Михайлова сертификат ценой 100 тыс. рублей стал полной неожиданностью — и подумать не мог, что за добросовестное выполнение своих прямых обязанностей еще и награждают. «Сумма приличная — так сразу и не скажу. Нужно обсудить с коллегами», — высказался он. В любом случае — «достойное применение точно найдем». С пользой для жильцов, несомненно, воспользуется 50 тыс. рублей и ТСЖ «Зима», жилищная организация столицы соседней Республики Марий Эл, — четвертый по счету сертификат отправился туда, в Йошкар-Олу.