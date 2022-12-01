25 человек вышли в финал конкурса «Управленческая команда»

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото Максима Васильева

Проводится он в республике уже в третий раз.

В этом году на конкурс поступило 178 заявок от представителей бизнеса, культуры, науки, образования. 90 конкурсантов прошли в полуфинал, который включал в себя тренинги, мастер-классы и презентацию проектов команд. А самых лучших управленцев выберут уже на этой неделе — финал конкурса состоится 9 декабря. Впрочем, организаторы уверяют: тем, кто не попал в финал, расстраиваться не стоит. «Основная задача конкурса — сформировать достойный кадровый резерв для всех уровней управления, — говорит руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов. — И проигравших в данном случае не будет, потому что все прошедшие в полуфинал — уже профессионалы в своем деле».

Сегодня перед республикой стоят новые масштабные задачи, решение которых невозможно без талантливых, целеустремленных, амбициозных людей, отметил, обращаясь к участникам конкурса, Глава Чувашии Олег Николаев. «Жизнь быстро меняется, — подчеркнул он. — Изменения требуют от нас, чтобы мы были мобильными — в мыслях, словах и не менее важно — в действиях. А эффективно это можно делать только в конкуренции, состязательности. Этот конкурс — одна из форм такого рода соревнований, по итогам которых каждый из вас войдет в орбиту внимания как управленческой команды Чувашской Республики, так и моего лично».

Фоторепортаж Максима Васильева:

 

Опубликовано: 5 декабря 2022 г.


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