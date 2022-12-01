В России отметили День волонтера

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Только в нашей республике добровольческое движение объединяет свыше 67 тысяч человек. Активистов, бескорыстно делающих добро и помогающих ближним, поздравил и Глава Чувашии.

«В этом году волонтерские штабы подключились к оказанию помощи временным переселенцам из ДНР и ЛНР. Волонтеры участвуют в сборе гуманитарной помощи, поддерживают семьи мобилизованных граждан», — написал Олег Николаев в своем телеграм-канале.

Отдельно выделил он и самоотверженность тех добровольцев, которые в эти дни воюют с неонацизмом на территории бывшей Украинской ССР. Руководитель региона поблагодарил всех добровольцев республики за их вклад в общее дело и готовность прийти на помощь согражданам, обществу, государству и пожелал волонтерам здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

Опубликовано: 5 декабря 2022 г.


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