В России отметили День волонтера

Только в нашей республике добровольческое движение объединяет свыше 67 тысяч человек. Активистов, бескорыстно делающих добро и помогающих ближним, поздравил и Глава Чувашии.

«В этом году волонтерские штабы подключились к оказанию помощи временным переселенцам из ДНР и ЛНР. Волонтеры участвуют в сборе гуманитарной помощи, поддерживают семьи мобилизованных граждан», — написал Олег Николаев в своем телеграм-канале.

Отдельно выделил он и самоотверженность тех добровольцев, которые в эти дни воюют с неонацизмом на территории бывшей Украинской ССР. Руководитель региона поблагодарил всех добровольцев республики за их вклад в общее дело и готовность прийти на помощь согражданам, обществу, государству и пожелал волонтерам здоровья, благополучия и дальнейших успехов.