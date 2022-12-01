Сначала – награды, потом – конференция

В пятнадцатый раз свой профессиональный праздник отметили прокуроры, адвокаты, нотариусы, судьи, судебные приставы и другие работники юридической сферы. На торжественном мероприятии в честь Дня юриста, прошедшем в Чувашской государственной филармонии, не только чествовали лучших специалистов, но и обсуждали важные рабочие моменты.

«Юристы – это и следователи, и обвинители, и защитники, — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев. – Их труд направлен на человека, на защиту его прав и свобод, что тесно связано с возможностью уверенно смотреть в будущее». По словам Главы республики, сложная, но важная для всего общества работа юристов сегодня меняется по содержанию и подходам. «Цифровизация во многом упрощает рабочие процессы, но и бросает новые вызовы, в том числе в вопросах безопасности данных, — отметил он. — А помимо традиционной работы по восстановлению нарушенных прав граждан на первый план выходят и вопросы просвещения, которые всегда актуальны».

С профессиональным праздником поздравили представителей юридического сообщества сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Николай Владимиров, председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, прокурор республики Андрей Фомин и другие.

А после торжественных речей и вручения наград на сцене филармонии началась научно-практическая конференция, на которой обсудили вопросы оказания гражданам квалифицированной юридической помощи и развития юридических услуг. Эксперты рассказали о совершенствовании правовых механизмов оказания бесплатной юридической помощи в стране, о работе студенческих юридических клиник по правовому просвещению граждан, об образовательных трендах практико-ориентированной подготовки юриста и практике разрешения сложных юридических вопросов частных лиц и бизнеса.

Как отметили на конференции, с начала реализации в республике закона о бесплатной юридической помощи такую помощь получили более 560 тысяч жителей Чувашии. В деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на сегодняшний день участвуют более 105 адвокатов. А перечень категорий граждан, имеющих право на получение данной поддержки, ежегодно расширяется — так, в 2022 году в него включены мобилизованные, контрактники, добровольцы и члены их семей.

Справка «СЧ»

День юриста в нашей стране ежегодно отмечают 3 декабря. Этот праздник был установлен Указом Президента России от 4 февраля 2008 года. Как пишет «Российская газета», дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1864 году Александр II положил начало реформированию судебной системы Российской империи, его указом были созданы институты адвокатуры, нотариата и суды присяжных.

Диана Рыжова