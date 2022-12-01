5 декабря — День добровольца (волонтёра)

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем добровольца!

Этот праздник, учрежденный в 2017 году указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, только в Чувашской Республике объединяет свыше 67 тысяч человек, бескорыстно делающих добро и помогающих ближним.

Добровольчество в современной Чувашии активно заявляет о себе, увеличивая масштабы и расширяя границы участия во всех сферах жизни. Ежегодно активисты волонтерских организаций сопровождают республиканские, всероссийские и международные мероприятия, проводят социально значимые акции.

В этом году волонтерские штабы подключились и к оказанию помощи временным переселенцам из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Волонтеры принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи, оказывают поддержку семьям мобилизованных граждан. Отдельно стоит выделить самоотверженность тех добровольцев, которые в эти дни воюют с неонацизмом не территории бывшей Украинской ССР.

От лица Правительства Чувашской Республики выражаю благодарность всем добровольцам республики за готовность внести вклад в общее дело и прийти на помощь согражданам, обществу, государству. Своей энергией, оптимизмом, активной гражданской позицией вы делаете мир лучше! Уверен, ваш пример вдохновит на добрые дела многих земляков, и наше волонтерское движение пополнится новыми неравнодушными и активными людьми.

Искренне желаю Вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов во всех начинаниях!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев