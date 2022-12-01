Чувашское отделение Российского союза боевых искусств обсудило планы на будущее

И керешу, и учкур, и якутский мас-рестлинг

В Чувашии работает филиал организации, принявший под свое крыло множество самых разных видов единоборств, от самбо до киокусинкай — Российского союза боевых искусств (РСБИ). Региональное отделение, которое возглавил председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков, на рабочем совещании обсудило планы на будущее.

Базой республиканского филиала РСБИ стала спортшкола олимпийского резерва №10, а ее руководитель Игорь Софронов был утвержден на должность исполнительного директора отделения Российского союза боевых искусств в Чувашии. Анатолий Аксаков вместе с министром спорта республики Василием Петровым приехали в учреждение не только на совещание, но и посмотреть, как тренируются молодые ребята, пообщаться с тренерами…

Будущие звездочки самообороны без оружия изо всех сил старались проявить себя, выполняя различные упражнения на скорость, гибкость, выносливость, а наставники подмечали огрехи в технике, которые нужно исправить. После общения с воспитанниками спортшколы члены филиала РСБИ по Чувашии в стенах учреждения обсудили перспективы развития и планы на ближайшее будущее.

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ, председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку: «Наша главная цель — вовлечение молодых людей в занятия различными видами боевых искусств. Нужно подготовить сильных ребят, которые смогут в этой жизни чувствовать себя уверенно в любых ситуациях. Мы рассчитываем, что тысячи мальчиков и девочек будут заниматься боевыми искусствами, прежде всего ради своего здоровья. Также необходимо в ближайшее время встретиться с руководителями федераций, чтобы понять, как системно реализовать те задачи, которые стоят перед нами».

Одна из главных целей организации — увеличение числа массовых спортивных мероприятий, в которые входит сдача атлетами нормативов комплекса ГТО. При этом главное масштабное событие, которое планируют провести в республике летом будущего года, — первые Всемирные игры национальных видов единоборств. «В дни соревнований Чувашия объединит всю многогранную палитру национальных видов спорта, — подчеркнул министр спорта региона Василий Петров. — Жители Чувашии и России, в том числе и через онлайн-трансляцию, смогут увидеть чувашскую борьбу керешу, казачий бокс учкур, якутский мас-рестлинг и другие виды спорта, являющиеся достоянием нашей многонациональной страны. Важно, что это крупное спортивное событие внесет неоценимый вклад в узнаваемость и туристическую привлекательность республики».

Поединки мастеров боевых искусств будут проходить в ледовом дворце «Чебоксары-Арена», вмещающем 7,5 тысячи человек.

Важно развивать спортивную инфраструктуру, чтобы привлекать как можно больше детишек к занятиям боевыми искусствами. В связи с этим в микрорайоне «Новый город» планируется строительство нового многофункционального спортивного комплекса — Дворца единоборств. Такое сооружение позволит нашей республике проводить соревнования всероссийского и международного уровней. Проект нового спортобъекта планируется завершить в феврале будущего года.

КСТАТИ

Филиал Российского союза боевых искусств в Чувашии объединяет более 20 спортивных общественных организаций республики по различным видам единоборств.