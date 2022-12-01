В ЧГУ открылось коворкинг-пространство для волонтеров Добро.Центр

В рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов в 2022 году Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова получил грант Федерального агентства по делам молодежи. Один из проектов, реализованных на эти средства, — создание коворкинг-пространства Добро.Центр. Его открытие состоялось в рамках Республиканского форума добровольцев «Доброфорум».

Добро.Центр — это место активного взаимодействия для волонтеров университета. Такие центры занимаются развитием социальных и гражданских инициатив, а взамен получают дополнительную поддержку и ресурсы на собственные проекты. Участники Добро.Центра смогут пройти обучение своей команды, получить доступ к базе знаний эффективных практик и помощь в привлечении спонсоров и партнеров, влиться в крупнейшее сообщество единомышленников и экспертов для обмена опытом.

«Волонтерское движение, которое активно начало развиваться несколько лет назад по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, только крепчает, а общество объединяется и становится способным противостоять всем возникающим вызовам», — сказал Глава республики Олег Николаев, обращаясь к участникам форума. А с открытием коворкинг-пространства в ЧГУ появилась новая точка роста добровольцев, считает он. Поэтому правительство Чувашии и дальше будет активно поддерживать все начинания и инициативы волонтеров, чтобы превратить идеи в проекты, нужные людям.

«Волонтеры Чувашского госуниверситета — одна из визитных карточек вуза. Это ребята, которыми мы можем гордиться. Благодаря появлению новой волонтерской площадки волонтерское движение получит новое развитие. И, надеюсь, привлечет в наш вуз новых студентов, которым интересны социальные проекты. Да и не только студентов. Эта площадка станет местом притяжения для всей неравнодушной молодежи Чувашии, где можно будет не просто общаться, а задумывать и реализовывать новые добровольческие инициативы», — сказал ректор вуза Андрей Александров.