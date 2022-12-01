Столицу Чувашии увидят во всем мире с высоты хай-дайвинга

Чебоксары — а где это?

На одной из сессий турфорума был поднят вопрос: а насколько известен город Чебоксары потенциальным туристам? Как столица Чувашии, да и сама республика в целом позиционирует себя в качестве объекта для отдыха?

Модератор сессии Филипп Якубчук посетовал, что ему периодически приходится объяснять: Чебоксары расположены между Нижним Новгородом и Казанью. Правда, он не уточнил, о каких именно собеседниках идет речь — иностранных или российских. Мне тоже приходилось неоднократно использовать ровно ту же фразу, только на английском — для зарубежных коллег. До сих пор помню, как одного из них, объездившего весь мир, позабавило название города: «Chebok… What? A-ha-ha-ha!» Соотечественники же лишних вопросов не задавали — мол, Чебоксары и Чебоксары, знаем, конечно.

Но одно дело — знать, и совсем другое — захотеть целенаправленно сюда приехать. И здесь, по оценке экспертов, есть огромное поле для работы — интересной, творческой, азартной. Можно взять пример с Москвы и Петербурга, которые не только привлекательно оформили свои «визитные карточки», сайты городов, но и продублировали их на английском, китайском языках. Привлекать туристов через социальные сети…

Это, к слову, касается не только Чебоксар, но и Чувашии в целом. Так, депутат Госдумы Алла Салаева отметила, что через Чебоксары мы должны раскрыть уникальность нашей республики.

Впрочем, и неведомым для других наш регион тоже нельзя назвать. Выступавший на сессии министр спорта республики Василий Петров подчеркнул, что проведение у нас крупных соревнований как раз и дает рекламу региону. Собственно, именно поэтому он не согласился с мнением о том, что Чебоксары — неизвестный для многих город. Министр напомнил, что прошедшим летом столица Чувашии в который уже раз принимала чемпионат России по легкой атлетике, а федеральный телеканал «Матч ТВ» вел прямые трансляции соревнований. И как не быть Чебоксарам на слуху, если здесь совсем недавно проходили Суперфиналы чемпионатов России по шахматам.

А впереди еще одно грандиозное событие: международные соревнования по хай-дайвингу — прыжкам в воду с экстремальных высот. Яркое зрелище, за которым невозможно наблюдать, не затаив дыхания. Ожидается, что старты должны пройти ближайшим летом в акватории Чебоксарского залива. Президент Федерации по хай-дайвингу Анри Канунов анонсировал, что это будет серия этапов в России, и Чебоксары примут первый. Но самое главное — в этих соревнованиях должны принять участие ведущие хай-дайверы мира, в том числе из тех стран, которые сейчас принято называть недружественными.

«Приезжают топ-20 спортсменов планеты, несмотря на все эти условия», — сказал Канунов. Праздник спорта ожидается в тот период, когда Чувашия будет праздновать День республики. Идею о проведении серии этапов по хай-дайвингу, по словам Канунова, поддержали в ходе Дальневосточного экономического форума. Помимо Чувашии, старты пройдут во Владивостоке, Крыму, Сочи, Карелии и Москве.

И если все эти задумки удастся воплотить в жизнь, Чебоксары вновь станут центром внимания для любителей спорта — как российских, так и иностранных. И это будет одним из элементов визитной карточки нашего города, если и недооцененного, то незаслуженно.