Максим Волков покинул команду «Химик-Август» на время военной службы

Расторг контракт с клубом и футболист вурнарской команды «Химик-Август» Максим Волков. Более того — спортсмен вообще приостановил профессиональную карьеру. Причина самая что ни на есть уважительная — призыв в армию.

«Желаем Максу хорошей службы и скорейшего возвращения в состав нашей команды!» — говорится в сообщении клуба. В комментариях к сообщению пользователи интернета задали уточняющий вопрос, на какую именно службу привлекается спортсмен. На что получили от клуба ответ: «На срочную военную службу».

НАПОМНИМ

Нынешний сезон для «Химика-Августа» — дебютный в профессиональном футболе. Команда выступает во Второй лиге первенства России и занимает в своей группе последнее, 12-е место.