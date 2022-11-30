Дети — это счастье, пусть их будет много!..

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
С тех пор как в 2004 году в гостях у Матвеевых в Шемурше побывал Президент страны Владимир Путин, семья стала богаче: кроме Вики и Ксюши у Игоря и Татьяны появились еще две дочки и три сына. Фото kremlin.ru

В Чувашии чествовали победителей конкурса «Семья года — 2022»

«Семья крепче и дружнее, когда есть общие радости и заботы», — уверены многодетные родители Игорь и Татьяна Матвеевы из Шемурши, которых почти 23 года назад объединила любовь к лошадям. Поэтому неудивительно, что, когда в молодой семье появились первенцы — близняшки Вика и Ксюша, любимым питомцем девочек стала лошадка. Впрочем, «питомец» — пожалуй, не совсем подходящее слово для столь благородного животного, считает опытный наездник Игорь Феликсович, который в свое время не раз занимал призовые места на республиканских конноспортивных соревнованиях. Лошади для Матвеевых — как члены их большой семьи, а потому, когда у Игоря и Татьяны спрашивают, сколько же у вас детей, они отвечают так: семь сыновей и дочек да еще лошади Николь и Награда…
О большой семье Игорь и Татьяна и не мечтали, но был в их истории любопытный случай, который, возможно, косвенно и поспособствовал этому. 5 февраля 2004 года на пороге их дома появился особенный гость — …Президент России! Визит Владимира Путина в чувашскую глубинку освещали тогда и центральные, и республиканские СМИ. Писала об этом и «Советская Чувашия». Глава государства приехал вместе с тогдашним Президентом Чувашии Николаем Федоровым. Высокие гости осмотрели дом Матвеевых, почаевничали с семьей за кухонным столом. На память Президент подарил молодым родителям чайный набор, а их дочкам Вике и Ксюше — плюшевых медвежат…
Был то добрый знак свыше или просто так сложилась жизнь, но с тех пор семья Матвеевых пополнилась еще пятью ребятишками: появились на свет Мария, Денис, Евгения, Дмитрий и тезка папы Игорь, которому вот-вот исполнится девять месяцев. В родном селе о Матвеевых говорят, что они сами дружные и всегда готовы прийти другим на помощь, поэтому и у родителей, и у детей много друзей. Не случайно Матвеевы стали победителями в номинации «Дружная семья» республиканского конкурса «Семья года — 2022». Как и многие другие активные, творческие, трудолюбивые семьи, они были приглашены на подведение итогов главного семейного «турнира» во Дворец культуры Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова.

На эстафете «СЧ» рождаются не только звезды легкой атлетики, но и самые спортивные семьи республики, как Михайловы из Янтиковского района. Фото из семейного архива

Перед началом торжества аниматоры развлекали детей фокусами и мыльными пузырями, а мамы и папы делились секретами семейного счастья. «Залог счастливой семейной жизни — в маленьких радостях, в том, чтобы дарить любовь и доброту друг другу», — высказались Якимовы из Чебоксарского района. «Семья крепка традициями», — говорили Ивановы из Ядринского района. А Фадеевы из Цивильского района утверждали, что в семье важно уметь слышать, понимать и чувствовать друг друга.
Участников конкурса тепло приветствовала на сцене руководитель Минтруда Чувашии Алена Елизарова, напомнив, что «Семья года» проводится в республике уже в 18-й раз. Своим секретом семейного счастья не как официальные лица, а прежде всего как многодетные родители поделились на сцене и супруги Николаевы — Глава Чувашии Олег Алексеевич и председатель Союза женщин Наталья Алексеевна.
«Мы тут спорим, кто первый начнет…» — пошутил Олег Николаев, поднявшись с супругой на сцену. Руководитель региона поблагодарил все семьи за их активную жизненную позицию и особенную благодарность выразил многодетным семьям республики, сейчас их порядка 17 тысяч. «Важно создавать моду быть семейными, многодетными, — сказал Олег Алексеевич. — В семье закладываются основы жизни, самые главные ее ценности».
«А для меня семья — это любовь, когда ты каждый день познаешь грани этого состояния. Это и красота, потому что в семье начинаешь осознавать мир гораздо ярче и позитивнее. Это и здоровый образ жизни, и благополучие, и точка роста для каждого человека», — заметила Наталья Алексеевна. И добавила: «Не знаю, какая бы я была одна, но вместе с мужем и детьми мне очень хорошо. Я рада, что как многодетная мама являюсь носителем этой моды».

КСТАТИ
На торжестве, посвященном республиканскому празднику «Семья года», чествовали также и трудовые семьи Чувашии. Династию работников оборонной промышленности Кадышевых-Свеклиных наградил благодарственным письмом председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, семью работников электротехнической промышленности Савиных-Поляковых поздравила заместитель гендиректора по взаимодействию с органами государственной власти АО «ЭЛАРА» Наталия Партасова. Также отмечены трудовые династии Ананьевых, Налимовых и Бурмаковых.

На первую чету республики была возложена почетная миссия — наградить победителей конкурса «Семья года — 2022». Шумерлинская семья Леонида и Светланы Прониных, в которой воспитываются трое детей, победила в номинации «Социально ответственная семья». Самыми трудолюбивыми признаны Ивановы из Батыревского района, а творческими — Семеновы из Чебоксар. Кстати, в обеих семьях — по пятеро ребятишек. Как уже говорилось выше, Матвеевых из Шемурши отметили как самых дружных. А вот в спорте не нашлось равных семье Михайловых из Янтиковского района. Сергей и Екатерина воспитывают двух дочек — Анну и Александру. И взрослые, и дети в этой семье катаются на лыжах и велосипедах, занимаются легкой атлетикой, волейболом и футболом. Особенно приятно было узнать, что Михайловы — постоянные участники семейных забегов эстафеты «СЧ», к слову, в этом году они заняли на стартах третье место.

«Семьей года» в Чувашии стали Яковлевы из Новочебоксарска. Хранительница домашнего очага Татьяна Николаевна — не просто мама, но еще и главный модный эксперт семьи. А потому и папа Александр Витальевич, и все дети всегда выглядят роскошно и стильно. Фото Олега Мальцева

Наконец, титул «Семья года — 2022» в Чувашии завоевала семья Яковлевых из Новочебоксарска, которая, по мнению жюри, стала главным украшением конкурса. Дело в том, что хранительница домашнего очага Татьяна Николаевна знает толк в красоте и моде, ведь она сама конструирует, кроит и шьет вечернюю женскую одежду. В этом году она стала призером конкурса «Кутюр по-русски», а в прошлом году — лауреатом ежегодной премии «Cinema and fashion» в номинации лучший дизайнер прет-а-порте. Вот и на праздничном вечере Татьяна представила свою авторскую коллекцию роскошных нарядов, выполненную в технике рисования кружевом. В дефиле участвовали и ее дочки Диана и Милана. Диана уже студентка, изучает дизайн. А Милана учится во втором классе, ходит в художественную школу, а свободное время проводит за швейной машинкой, готовит коллекцию платьев для кукол.
Творчески одарена и мужская половина семьи Яковлевых. Папа Александр Витальевич — искусный мастер по лозоплетению, изготовлению плетеной мебели и других предметов интерьера. Старший сын Дмитрий уже обзавелся своей семьей и помогает маме в производстве одежды. Семиклассник Матвей увлечен математикой, любит конструировать. Старается подражать старшим братьям и трехлетний Демид — любознательный и смышленый малыш.
«Нас часто спрашивают, как мы все успеваем — и в работе, и в творчестве, и в семье, да еще и в конкурсах участвуем, — говорит Татьяна. — Но такая у нас жизнь — насыщенная, интересная, нескучная. Вот, например, пока готовились к конкурсу, успели отпраздновать пять дней рождения. Так что общими силами справляемся. Вот и теперь немного отдохнем и начнем готовиться ко всероссийской «Семье года».
Татьяна и Александр признаются, что дети — их самый главный дар. Но при этом супруги никогда не забывают о своих корнях. «Без поддержки родителей было бы очень тяжело», — признаются супруги. В честь своих предков осенью и весной в деревне Юськасы Цивильского района Яковлевы сажают деревья — кедры, яблони, груши — и надеются, что эта добрая традиция будет передаваться из поколения в поколение…

К СВЕДЕНИЮ
Фото из семейного архива

В 2022 году честь республики на Всероссийском конкурсе «Семья года» защищала чебоксарская семья Шиловых, которая одержала победу в номинации «Многодетная семья». Наталия Валерьевна вместе с мужем Алексеем Алексеевичем воспитывают шестерых детей: двоих сыновей и четырех дочерей. Почетный диплом оргкомитета конкурса вручил семье Шиловых Высокопреосвященнейший Савватий, митрополит Чебоксарский и Чувашский, глава Чувашской митрополии.

Опубликовано: 30 ноября 2022 г.


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