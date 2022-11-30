Дети — это счастье, пусть их будет много!..

В Чувашии чествовали победителей конкурса «Семья года — 2022»

«Семья крепче и дружнее, когда есть общие радости и заботы», — уверены многодетные родители Игорь и Татьяна Матвеевы из Шемурши, которых почти 23 года назад объединила любовь к лошадям. Поэтому неудивительно, что, когда в молодой семье появились первенцы — близняшки Вика и Ксюша, любимым питомцем девочек стала лошадка. Впрочем, «питомец» — пожалуй, не совсем подходящее слово для столь благородного животного, считает опытный наездник Игорь Феликсович, который в свое время не раз занимал призовые места на республиканских конноспортивных соревнованиях. Лошади для Матвеевых — как члены их большой семьи, а потому, когда у Игоря и Татьяны спрашивают, сколько же у вас детей, они отвечают так: семь сыновей и дочек да еще лошади Николь и Награда…

О большой семье Игорь и Татьяна и не мечтали, но был в их истории любопытный случай, который, возможно, косвенно и поспособствовал этому. 5 февраля 2004 года на пороге их дома появился особенный гость — …Президент России! Визит Владимира Путина в чувашскую глубинку освещали тогда и центральные, и республиканские СМИ. Писала об этом и «Советская Чувашия». Глава государства приехал вместе с тогдашним Президентом Чувашии Николаем Федоровым. Высокие гости осмотрели дом Матвеевых, почаевничали с семьей за кухонным столом. На память Президент подарил молодым родителям чайный набор, а их дочкам Вике и Ксюше — плюшевых медвежат…

Был то добрый знак свыше или просто так сложилась жизнь, но с тех пор семья Матвеевых пополнилась еще пятью ребятишками: появились на свет Мария, Денис, Евгения, Дмитрий и тезка папы Игорь, которому вот-вот исполнится девять месяцев. В родном селе о Матвеевых говорят, что они сами дружные и всегда готовы прийти другим на помощь, поэтому и у родителей, и у детей много друзей. Не случайно Матвеевы стали победителями в номинации «Дружная семья» республиканского конкурса «Семья года — 2022». Как и многие другие активные, творческие, трудолюбивые семьи, они были приглашены на подведение итогов главного семейного «турнира» во Дворец культуры Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова.

Перед началом торжества аниматоры развлекали детей фокусами и мыльными пузырями, а мамы и папы делились секретами семейного счастья. «Залог счастливой семейной жизни — в маленьких радостях, в том, чтобы дарить любовь и доброту друг другу», — высказались Якимовы из Чебоксарского района. «Семья крепка традициями», — говорили Ивановы из Ядринского района. А Фадеевы из Цивильского района утверждали, что в семье важно уметь слышать, понимать и чувствовать друг друга.

Участников конкурса тепло приветствовала на сцене руководитель Минтруда Чувашии Алена Елизарова, напомнив, что «Семья года» проводится в республике уже в 18-й раз. Своим секретом семейного счастья не как официальные лица, а прежде всего как многодетные родители поделились на сцене и супруги Николаевы — Глава Чувашии Олег Алексеевич и председатель Союза женщин Наталья Алексеевна.

«Мы тут спорим, кто первый начнет…» — пошутил Олег Николаев, поднявшись с супругой на сцену. Руководитель региона поблагодарил все семьи за их активную жизненную позицию и особенную благодарность выразил многодетным семьям республики, сейчас их порядка 17 тысяч. «Важно создавать моду быть семейными, многодетными, — сказал Олег Алексеевич. — В семье закладываются основы жизни, самые главные ее ценности».

«А для меня семья — это любовь, когда ты каждый день познаешь грани этого состояния. Это и красота, потому что в семье начинаешь осознавать мир гораздо ярче и позитивнее. Это и здоровый образ жизни, и благополучие, и точка роста для каждого человека», — заметила Наталья Алексеевна. И добавила: «Не знаю, какая бы я была одна, но вместе с мужем и детьми мне очень хорошо. Я рада, что как многодетная мама являюсь носителем этой моды».

КСТАТИ На торжестве, посвященном республиканскому празднику «Семья года», чествовали также и трудовые семьи Чувашии. Династию работников оборонной промышленности Кадышевых-Свеклиных наградил благодарственным письмом председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, семью работников электротехнической промышленности Савиных-Поляковых поздравила заместитель гендиректора по взаимодействию с органами государственной власти АО «ЭЛАРА» Наталия Партасова. Также отмечены трудовые династии Ананьевых, Налимовых и Бурмаковых.

На первую чету республики была возложена почетная миссия — наградить победителей конкурса «Семья года — 2022». Шумерлинская семья Леонида и Светланы Прониных, в которой воспитываются трое детей, победила в номинации «Социально ответственная семья». Самыми трудолюбивыми признаны Ивановы из Батыревского района, а творческими — Семеновы из Чебоксар. Кстати, в обеих семьях — по пятеро ребятишек. Как уже говорилось выше, Матвеевых из Шемурши отметили как самых дружных. А вот в спорте не нашлось равных семье Михайловых из Янтиковского района. Сергей и Екатерина воспитывают двух дочек — Анну и Александру. И взрослые, и дети в этой семье катаются на лыжах и велосипедах, занимаются легкой атлетикой, волейболом и футболом. Особенно приятно было узнать, что Михайловы — постоянные участники семейных забегов эстафеты «СЧ», к слову, в этом году они заняли на стартах третье место.

Наконец, титул «Семья года — 2022» в Чувашии завоевала семья Яковлевых из Новочебоксарска, которая, по мнению жюри, стала главным украшением конкурса. Дело в том, что хранительница домашнего очага Татьяна Николаевна знает толк в красоте и моде, ведь она сама конструирует, кроит и шьет вечернюю женскую одежду. В этом году она стала призером конкурса «Кутюр по-русски», а в прошлом году — лауреатом ежегодной премии «Cinema and fashion» в номинации лучший дизайнер прет-а-порте. Вот и на праздничном вечере Татьяна представила свою авторскую коллекцию роскошных нарядов, выполненную в технике рисования кружевом. В дефиле участвовали и ее дочки Диана и Милана. Диана уже студентка, изучает дизайн. А Милана учится во втором классе, ходит в художественную школу, а свободное время проводит за швейной машинкой, готовит коллекцию платьев для кукол.

Творчески одарена и мужская половина семьи Яковлевых. Папа Александр Витальевич — искусный мастер по лозоплетению, изготовлению плетеной мебели и других предметов интерьера. Старший сын Дмитрий уже обзавелся своей семьей и помогает маме в производстве одежды. Семиклассник Матвей увлечен математикой, любит конструировать. Старается подражать старшим братьям и трехлетний Демид — любознательный и смышленый малыш.

«Нас часто спрашивают, как мы все успеваем — и в работе, и в творчестве, и в семье, да еще и в конкурсах участвуем, — говорит Татьяна. — Но такая у нас жизнь — насыщенная, интересная, нескучная. Вот, например, пока готовились к конкурсу, успели отпраздновать пять дней рождения. Так что общими силами справляемся. Вот и теперь немного отдохнем и начнем готовиться ко всероссийской «Семье года».

Татьяна и Александр признаются, что дети — их самый главный дар. Но при этом супруги никогда не забывают о своих корнях. «Без поддержки родителей было бы очень тяжело», — признаются супруги. В честь своих предков осенью и весной в деревне Юськасы Цивильского района Яковлевы сажают деревья — кедры, яблони, груши — и надеются, что эта добрая традиция будет передаваться из поколения в поколение…

К СВЕДЕНИЮ

В 2022 году честь республики на Всероссийском конкурсе «Семья года» защищала чебоксарская семья Шиловых, которая одержала победу в номинации «Многодетная семья». Наталия Валерьевна вместе с мужем Алексеем Алексеевичем воспитывают шестерых детей: двоих сыновей и четырех дочерей. Почетный диплом оргкомитета конкурса вручил семье Шиловых Высокопреосвященнейший Савватий, митрополит Чебоксарский и Чувашский, глава Чувашской митрополии.