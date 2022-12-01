В Чувашии 22 самозанятых воспользовались льготными займами

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С начала 2022 года финансовой поддержкой в виде льготных займов до 500 тыс. рублей воспользовались 22 самозанятых республики.
Как рассказали в республиканском центре «Мой бизнес», самозанятые в Чувашии получают льготное финансирование своих проектов. Четыре года назад в России стартовал эксперимент по запуску нового налогового режима «Налог на профессиональный доход». В Чувашии оформиться в качестве самозанятого стало возможным с 1 июля 2020 года. На сегодня такой возможностью в регионе воспользовались более 33 тыс. человек. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» самозанятые наряду с субъектами МСП получили доступ ко многим услугам центра «Мой бизнес», в том числе и к выгодным государственным займам от Агентства по поддержке малого и среднего бизнеса.
С начала 2022 года финансовой поддержкой в виде льготных займов до 500 тыс. рублей воспользовались 22 самозанятых. В сумме они получили 8,19 млн рублей. «В текущем году на средства АМПБ плательщики налога на профессиональный доход закупали транспорт, оборудование и материалы для производства, сельского хозяйства, строительства, мебель. Один самозанятый использовал заемные средства на оплату профильного обучения», — рассказала руководитель центра «Мой бизнес» Татьяна Макаркина.

Опубликовано: 1 декабря 2022 г.


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