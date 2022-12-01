«ЭнергосбыТ Плюс» назвал лучшие жилищные организации Марий Эл и Чувашии

Филиал Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «Лучшая жилищная организация». В номинации «Лучшая УК» победителями стали Чебоксарская городская ассоциация жилищно-строительных, жилищных кооперативов и товариществ собственников жилья (ГО ЖСК) и ООО «НПП «Мотокон» г. Новочебоксарск. В номинации «Лучшее ТСЖ» в лидеры вышли ТСЖ «Зима» г. Йошкар-Ола и ТСЖ «Надежда» г. Чебоксары.

Лучшим УК и ТСЖ будут вручены сертификаты на благоустройство территорий обслуживаемых домов номиналом 100 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.

Участие в конкурсе, стартовавшем в августе 2022 года, могли принять все жилищные организации Йошкар-Олы, Чебоксар и Новочебоксарска, из числа клиентов компании. Комиссия, в состав которой вошли представители филиала, оценивала участников по нескольким критериям. В их числе: уровень оснащенности обслуживаемых домов общедомовыми приборами коммерческого учета, своевременная передача их показаний, регулярное внесение платы на предоставляемые услуги, и другие. К финалу были допущены 63 организации. Из их числа, по результатам случайного выбора, были определены победители.

Напомним, впервые акция «Лучшая жилищная организация» в Марий Эл и Чувашии прошла в 2019 году.