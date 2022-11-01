В Чебоксары приедет Московский Театр РОСТА

Спектакли для тех, кто растет

Название коллектива, который приедет в Чебоксары в начале декабря в рамках программы «Большие гастроли», говорит само за себя. Сегодня в Театр РОСТА, располагающийся среди живописных ландшафтов музея-заповедника Царицыно, стремятся попасть со всех уголков России. И не только чтобы приятно провести время, но и зарядиться новыми эмоциями, стать внутренне чище и богаче, то есть духовно вырасти.

Если же речь идет о маленьких зрителях, воспитательная функция театра усиливается, ведь они не просто смотрят спектакль, а познают с его помощью окружающий мир. Недаром великий Константин Станиславский отмечал, что «для детей нужно играть так же, как и для взрослых, только гораздо тоньше, культурнее и совершеннее».

Московский областной театр юного зрителя (так он назывался ранее) — коллектив с непростой судьбой. Созданный более девяноста лет назад для обслуживания сельскохозяйственных районов Московской области, он долго оставался единственным передвижным ТЮЗом в Советском Союзе. Зимой прошлого года страну потрясла новость о том, что в подвале его здания разгорелся пожар, в результате чего пострадали костюмы, декорации, музыкальное оборудование (в театре полностью отказались от фонограммы, драматические актеры поют вживую).

На восстановление потратили много сил и средств, российская кинодива Нонна Гришаева, возглавившая театр в 2014 году, лично просила помощи у властей и коллег. Кроме финансовой поддержки те гостеприимно предоставили тюзовцам свои площадки (около полугода спектакли, многие из которых были отмечены на фестивалях и входили в лонг-лист Российской театральной премии «Золотая маска», играли в Доме актера, Театре имени Е.Б. Вахтангова и других).

Ростовскую труппу можно назвать настоящей артистической картой России. Помимо выпускников ГИТИСа и московских театральных училищ имени М.С. Щепкина и Б.В. Щукина в ней собрались актеры из Владивостока, Хабаровска, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми, Омска, Воронежа, Ярославля. Есть здесь и кинозвезды. Сергей Друзьяк, например, сыграл главные роли в телесериале «Кремлевские курсанты» и в фильме об Императорском Царскосельском лицее «1814». Детской аудитории он знаком в качестве Каляки-Маляки в программе «Давайте рисовать!» на телеканале «Карусель». В 2018 году Сергей посетил Чебоксарский международный кинофестиваль и очень тепло отзывался о столице Чувашии.