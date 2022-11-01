Бдительная пенсионерка сорвала планы телефонных мошенников

Даже абсолютно неподготовленному человеку под силу сорвать планы мошенников. Это доказывает история, которая произошла в Мариинском Посаде.

Пенсионерка разместила в социальных сетях объявление о продаже бывшего в употреблении холодильника, на которое откликнулся мужчина, предложивший сразу перевести деньги за товар на карту продавца. Хозяйка холодильника так обрадовалась, что продиктовала ему и номер карты, и код «подтверждения перевода» из поступившего сообщения. Если бы она внимательно прочитала сообщение, то увидела бы, что на самом деле она предоставила собеседнику код доступа к личному кабинету. Насторожилась женщина лишь тогда, когда незнакомец попросил ее немедленно отправиться к ближайшему банкомату.

Назвав звонившего мошенником, жительница Мариинского Посада бросила трубку и выключила телефон в надежде помешать злоумышленникам. Но в итоге спасло ее не это, а отказ следовать дальнейшим инструкциям махинаторов. Доступ к сбережениям горожанки они получили, но перевести их смогли только на счета ее же знакомых, по данным, сохранившимся в личном кабинете потерпевшей. Недавно она расплачивалась переводом с мастерами-отделочниками, которые произвели ремонт в квартире, что отображалось в истории последних операций.

Мошенники потом звонили этим строителям и требовали вернуть «ошибочно» отправленные деньги, но ничего у них не вышло. Порядочные работяги не стали с ними разговаривать, догадавшись, что дело здесь нечисто. А пенсионерка, которая едва не лишилась свыше 100 тысяч рублей, заявила о попытке обмана в полицию.

По данному факту покушения на кражу денег с банковской карты, сообщила начальник следствия ОМВД России по Мариинско-Посадскому району подполковник юстиции Елена Иванова, возбуждено уголовное дело. В случае разных подозрительных звонков и просьб оперативники советуют всем быть такими же «непослушниками», чтобы промахи и осечки случались у охотников за чужими деньгами все чаще и чаще.