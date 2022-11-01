Начало работы форума «Чувашия туристическая» обсудили на брифинге

Чувашия – центр притяжения

Сегодня в Чебоксарах состоялся брифинг, посвященный старту первого межрегионального форума «Чувашия туристическая». На протяжении недели его участники будут работать на девяти сессиях. Это станет отличной возможностью популяризовать внутренний туризм в Чувашии и сделать его более доступным.

Причем не только для взрослых, но и для детей. «Мне как экс-министру образования, близка тема детского туризма, — сказала Алла Салаева, депутат, член Комитета Госдумы России по туризму и руководитель рабочей группы по детскому туризму. — У нас на регулярной основе проводятся совещания с членами рабочей группы. Мне очень приятно, что в нее вошли все туроператоры, которые занимаются детским туризмом… Нам важно готовить тех, кто работает в детском туризме».

Туризм и гостиничный бизнес неразделимы. Чебоксары, безусловно, нуждаются в качественном номерном фонде. «Мы понимаем, что без поддержания этой инфраструктуры в должном виде и без строительства новых объектов не сможем обеспечить тот уровень и сервис взаимодействия с туристами, который у нас должен быть», — сказал вице-премьер, министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов. По его мнению, сделать это будет возможно благодаря национальному проекту «Туризм» и в рамках одного из инфраструктурных проектов.

Множество людей со всей страны приезжают в Чувашию, чтобы пройти у нас медицинские процедуры, реабилитацию и насладиться чистым воздухом. Это связанно с доступными ценами и, конечно же, с природой. «Сильные стороны нашей республики — это водно-климатические условия, минеральные воды и грязи, которые в своем роде являются уникальными. Это и кадровый потенциал, и высокотехнологичные медицинские методики и технологии, которые применяются при лечении пациентов» — отметил вице-премьер, министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов. Поэтому республика постарается интегрировать медицинский туризм в общую туристическую отрасль Чувашии.

Важно выработать карту маршрутов и создать вокруг них должную инфраструктуру. В таком случае туристы вновь захотят приехать к нам. Депутат Государственной Думы, член Комитета по охране здоровья Михаил Кизеев впервые посетил Чувашию и был приятно удивлен. «Если говорить о реабилитации, то она начинается с комфорта и правильных эмоций. Человеку может быть больно, плохо, но, если он видит за окном красоту это дает внутреннее ощущение спокойствия. Все это направляет человека на выздоровление. Очень важно, чтобы весь механизм, который называется туризм, закрутился в одно единое целое» — считает он.

Для того, чтобы наша республика стала привлекательной для туристов, сделано уже многое. А форум «Чувашия туристическая» поможет продолжить эту работу.