Начал работу первый отраслевой форум «Чувашия туристическая»

Главная тема форума – развитие внутреннего туризма. Все запланированные встречи и дискуссии пройдут в Чебоксарах в формате стратегических сессий. Сегодня в рамках форума состоялась первая сессия – «Чувашия – центр здоровья».

Как ясно из названия, предметом обсуждения стал медицинский туризм. Правда, подобное направление достаточно новое для здравоохранения. «Наша задача раскрыть потенциал Чувашии в этой сфере», — отметил вице-премьер – министр здравоохранения Владимир Степанов.

Одна из главных целей прошедшей сессии – привлечь в регион больше туристов, которые смогут не только отдохнуть, но и поправить свое здоровье. Для этого республика готова оказать качественные, квалифицированные и конкурентоспособные медицинские услуги сразу по нескольким направлениям. Это может быть как посещение оздоровительных санаториев, так и поездка в клиники вне своего региона.