Начал работу первый отраслевой форум «Чувашия туристическая»

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Главная тема форума – развитие внутреннего туризма. Все запланированные встречи и дискуссии пройдут в Чебоксарах в формате стратегических сессий. Сегодня в рамках форума состоялась первая сессия – «Чувашия – центр здоровья».

Как ясно из названия, предметом обсуждения стал медицинский туризм. Правда, подобное направление достаточно новое для здравоохранения. «Наша задача раскрыть потенциал Чувашии в этой сфере», — отметил вице-премьер – министр здравоохранения Владимир Степанов.

Одна из главных целей прошедшей сессии – привлечь в регион больше туристов, которые смогут не только отдохнуть, но и поправить свое здоровье. Для этого республика готова оказать качественные, квалифицированные и конкурентоспособные медицинские услуги сразу по нескольким направлениям. Это может быть как посещение оздоровительных санаториев, так и поездка в клиники вне своего региона.

Опубликовано: 25 ноября 2022 г.


Читайте также:

Семь жителей Чувашии вернулись из-за границы на родину
Посмотреть на Чувашию и оставить здесь деньги
Шумерлинская Баба Яга появилась на сказочной карте России
В День республики состоялось техническое открытие обновленной Красной площади
«Планов много, давайте работать…»
Крымчан интересует чувашский лук, а нас - отдых на море
Чувашия с высоты Птичьего полета: на что посмотреть туристам в нашей республике
Спортсмены Чувашии показали мастерство на Кубке России по спортивному туризму

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.