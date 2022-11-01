Одними из первых готовиться к Новому году начали мошенники

Они внесли коррективы в свои «рабочие планы» и уже принимают «подарки» от доверчивых граждан.

Недавно в отдел полиции № 4 УМВД России по г. Чебоксары обратилась 29-летняя горожанка, решившая заказать в интернете новогодние елки. Объявление об их продаже она увидела в одной из социальных сетей, решила взять сразу пять новогодних красавиц и перевела на счет, указанный «хозяевами товара» 54 тысячи рублей. Не смутило девушку и то, что доставка елочек на дом не была предусмотрена — их можно было забрать самовывозом с одного из вещевых рынков Москвы. Жительница Чебоксар попросила знакомого привезти праздничный реквизит, однако на «месте выдачи» молодому человеку пояснили, что никаких заказов они не принимали, и что он далеко не первый, кто приехал к ним за елочкой…

С жалобой в городскую полицию пришел и 37-летний чебоксарец, вознамерившийся провести новогодние каникулы в городе Великий Устюг, где находится резиденция Деда Мороза. Он перевел за аренду домика более 7 тысяч рублей, и уже мечтал о хорошем праздничном отдыхе. Но выяснилось, что соответствующее объявление разместили мошенники, сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Чебоксары. По данным фактам сейчас проводятся проверки.

КСТАТИ

Как сообщает «РГ», развели на «елках» и 34-летнего москвича. В одном из онлайн-магазинов он выбрал премиальное дерево за 24 тысячи рублей и решил оформить покупку. Сначала банк отклонил операцию, посчитав сайт подозрительным, и предупредил об этом мужчину. Но тот предупреждению не внял, оплатил заказ и — остался без елки и денег.