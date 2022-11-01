Плата за коммунальные услуги изменится с 1 декабря 2022 года

Тарифы идут на второй круг

Как правило, тарифы ЖКУ индексируются раз в год — с 1 июля. Но в текущем году ситуация несколько иная. Правительство Российской Федерации переносит индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо– и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. При этом за счет данного решения более полутора лет индексации тарифов проводиться не будет.

Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов. Об этом рассказали на брифинге, который организовала республиканская Госслужба по конкурентной политике и тарифам.

В ходе встречи с журналистами руководитель ведомства Надежда Колебанова, в частности, отметила, что для Чувашии, как и для остальных субъектов, индекс изменения размера вносимой платы установлен на декабрь 2022 года в размере 9%. Предельно допустимое отклонение от индексов в республике — 2%. Таким образом, максимальное изменение размера оплаты граждан за коммунальные услуги в отдельных муниципалитетах республики ограничено индексом 11%.

НАДЕЖДА КОЛЕБАНОВА,

руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам: «При установлении индексов изменения платы граждан по законодательству необходимо отражать именно предельный уровень цены на тепловую энергию, а не цену, которая применяется по факту. Поэтому нужно понимать, что поскольку в расчетах используется гораздо меньшая цена, заявленного повышения платы не произойдет».

Остановилась она и на отдельных цифрах. Так, цена на электроэнергию для городских жителей составит 4 рубля 5 копеек за киловатт-час (рост на 33 копейки), для сельских жителей — 2 рубля 84 копейки (рост на 24 копейки). Цена на природный газ для населения изменится на 52 копейки и составит 6 рублей 75 копеек за один кубометр. При этом плата за услугу по обращению с отходами составит для жителей городов и поселков городского типа 72 рубля 66 копеек с человека, а для тех, кто живет в сельском поселении, — 57 рублей 91 копейку.

В связи с тем, что города Чебоксары и Новочебоксарск вошли в ценовые зоны теплоснабжения, то цены на тепловую энергию на этих территориях не устанавливаются тарифным органом, а утверждается только ее максимальный уровень. Сами же цены на тепловую энергию для потребителей определяются по соглашению сторон путем заключения администрациями городов и теплоснабжающими организациями соглашений об исполнении схемы теплоснабжения.

В свою очередь заместитель начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации Чебоксар Дмитрий Денисов уточнил, что в столице республики цена на тепло увеличится до 11,2%. А в городе Новочебоксарске, по словам заместителя главы администрации по экономике и финансам Максима Семенова, цена на стадии согласования, но ожидаемое повышение не более чем на 11%.