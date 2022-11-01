Долговых историй прибавил мораторий

Мораторий на банкротства и взыскания, объявленный правительством на полгода с 1 апреля 2022 года, прекратил свое действие. Но некоторые потребители, отмечают в ресурсоснабжающих организациях, ведут себя так, будто получили вечную индульгенцию — расплачиваться за потребленные ресурсы не торопятся. Среди тех, кто копит долги — исполнители коммунальных услуг.

Спору нет, говорят в филиале Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» (является агентом по начислению и сбору денежных средств компании «Т Плюс»), мораторий стал вынужденной мерой, который помог избежать паники среди потребителей и предоставил компаниям возможность переждать непростое время. Организации смогли воспользоваться целым спектром государственных преференций: отпала, к примеру, необходимость оплачивать неустойки, штрафы и пени, также временно было приостановлено действие других финансовых санкций за неисполнение платежных обязательств.

Но добросовестность-то мораторий не отменял — ответственное исполнение управляющими компаниями своих обязанностей, в первую очередь для собственников жилья в обслуживаемых этими УК многоквартирных домах, было и остается актуальным! И перед наступающими зимними холодами степень злободневности ответственного поведения исполнителей коммунальных услуг только возрастает — от них зависит комфорт в квартирах горожан.

Ряд управленцев поддержку со стороны государства воспринял как сигнал, позволяющий «не платить — и ничего за это не будет». Итог печальный: многие ресурсники отмечают ухудшение платежной дисциплины потребителей. Как утверждают эксперты, по стране выплаты от управляющих компаний в адрес ресурсоснабжающих организаций в период действия моратория упали на 15%. И теперь даже законодатели, призывавшие сохранить мораторий, изменили свое мнение.

Энергетики с сожалением констатируют, что Чувашия — не исключение: список исполнителей коммунальных услуг, которые накопили долги перед «Т Плюс», достаточно большой. В столице республики в лидерах антирейтинга — «Новоюжный» Калининского района (2,8 млн руб.), ЗАО «Южный» (1,2 млн руб.), ТСЖ «Электрик-1» (898 тыс. руб.), ООО «Хотэй» (732 тыс. руб.), ООО «Авангард-Плюс» (570 тыс. руб.) и другие. Новочебоксарские управляющие компании тоже прибавляют головной боли. В черный список в городе-спутнике попали УК «Лента» (990 тыс. руб.), ООО «УК Светлый дом» (790 тыс. руб.) и прочие.

«Долги потребителей лишают компанию ресурсов, необходимых для качественного и своевременного обслуживания объектов генерации и теплосетей, — подчеркивает директор филиала ЭнергосбыТа Вячеслав Зданович. — Серьезная доля неплатежей — за управляющими компаниями, которые собирают деньги с потребителей и удерживают средства в своем пользовании в течение длительного периода времени — по сути, кредитуются за счет энергокомпании, накапливая многомесячные долги. Мириться с такой несправедливостью мы не намерены, будем добиваться погашения задолженности, используя все предоставленные нам законом инструменты».

И прикрыться мораторием недобросовестные потребители отныне не смогут — тут и до банкротства недалеко. И опять же, крайними могут оказаться горожане — собственники квадратных метров в многоквартирных домах…

Да, вор должен сидеть в тюрьме, можно привести ряд примеров, когда в Чувашии руководители управляющих компаний предстали перед судом по уголовным статьям. Энергетики и в дальнейшем будут добиваться того, чтобы менеджеры ЖКХ, неправомерно использовавшие чужие денежные средства, ответили за свои действия. Только вот собственникам жилья от этого радости мало: признают УК банкротом — для жителей домов, бывших под ее крылом, совсем, как оказалось, не теплым, ничего хорошего. Они-то оплачивают тепло и горячую воду добросовестно, но по воле безответственных, а нередко и нечистых на руку руководителей УК оказываются в зоне риска.

Именно поэтому энергетики советуют гражданам не оставаться в стороне. Сегодня закон позволяет им полностью контролировать деятельность своей управляющей компании. Согласно п. 3 ст. 162 ЖК РФ, включение в договор управления МКД положений о порядке осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств является существенным условием договора управления. При этом, уточняют специалисты филиала энергосбытовой компании, управляющая организация обязана обеспечить свободный доступ для граждан к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, оказываемых услугах и выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Во избежание волнений за комфорт и уют в доме в морозные зимние месяцы лучше уже сегодня проверить свою жилищную организацию. И, если что не так, потребовать от нее погашения долгов перед ресурсоснабжающими компаниями: только так можно заставить систему домоуправления работать надежно — ответственно, без махинаций и растущих долгов за коммуналку.