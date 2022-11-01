Старшие и очень надежные

«Думаю, хотят поговорить о задолженности жителей нашего дома за тепло и горячую воду…» — делится догадкой с представителями СМИ Галина Хрусталева, помощница старшего по дому улица Кадыкова, 14. И искренне удивляется, узнав, что в чебоксарский офис филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» ее и коллег пригласили, чтобы наградить и слова благодарности высказать.

В партнерстве сила

Поощрение добросовестных потребителей тепла и горячей воды для филиала энергокомпании стало традиционным. А в этом году впервые решили оценить еще и работу неравнодушных горожан, отстаивающих интересы жильцов своих многоквартирных домов. В акции с говорящим названием «Старший по дому — надежный партнер» могли принять участие председатели советов многоквартирных домов и товариществ собственников жилья, где поставку тепловой энергии осуществляет «Т Плюс» и жители ведут прямые расчеты с энергокомпанией.

Кто, как не управдомы, больше всего заинтересован в улучшении качества жизни соседей по дому, подъезду? Теплоснабжающая организация во главу угла тоже ставит обеспечение комфортных условий проживания своих клиентов — совпадение целей и задач как раз и подтолкнуло энергетиков к сотрудничеству с ними. И акция стала одной из граней работы по выстраиванию тесного взаимодействия со старшими по дому.

Акцию в трех городах присутствия филиала — Чебоксарах, Йошкар-Оле и Новочебоксарске — объявили в пяти номинациях: «Платежная дисциплина» (своевременность оплаты за энергоресурсы, «Народный контроль» (сокращение дебиторской задолженности за тепло), «Технологии для экологии» (отказ от бумажной квитанции в пользу электронной), «В ногу со временем» (рост количества пользователей «Личного кабинета»), «Лучший старший по дому» (наибольшая эффективность управления домом). На днях энергетики подвели итоги конкурса — все победители оказались в Чебоксарах.

Новоюжка рулит!

Сразу в трех номинациях лучшей признана пятиэтажка на улице Кадыкова, 14. Уже знакомая нам Галина Хрусталева говорит, что вопросы по платежной дисциплине имеются лишь к собственникам двух квартир: «Постоянно напоминаем им о необходимости погашения задолженности. Правда, не всегда помогает: обещают, что заплатят, но слова не держат…» Тем не менее дом, в котором Галина Геннадьевна проживает с 1980 года («квартиру получила от тракторного завода»), нынче серьезно сократил дебиторскую задолженность. И управление домом признано наиболее эффективным.

Жюри конкурса также высоко оценило отказ многих его жителей от бумажных квитанций в пользу электронных. Хотя и назвали номинацию «Технологии для экологии», дело, безусловно, не только в экономии бумаги. В полку клиентов филиала энергокомпании — тысячи физических и юридических лиц. Сколько времени, сил и, опять же, средств нужно, чтобы курьеры доставили квитанции по нужным адресам! Совсем другое дело — квитанции электронные. Расходов — минимум, при этом клиенты получают их уже в первые дни месяца. В отличие от бумажных квитанций в почтовом ящике электронные не потеряются, места в шкафу не требуют, и хранить их можно сколько угодно.

Старшая дома № 13 по улице 324-й стрелковой дивизии Лариса Капралова также подтверждает, что жители дома добросовестно исполняют свои обязанности по оплате ресурсов и коммунальных услуг: «Два подъезда, 9 этажей — всего 74 квартиры. Дом возрастной, и жители в основном немолодые — еще советской закалки. Потому и платежная дисциплина — на высоком уровне». Многим пожилым людям, по ее словам, «компьютерные премудрости чужды, они с онлайн-сервисами не дружат», поэтому Лариса Геннадьевна сама ежемесячно собирает показания — «своих бабушек не бросаю». И победа их дома в номинации «Платежная дисциплина» нисколько не удивляет.

Кстати, ЭнергосбыТ практикует обучение своих клиентов компьютерной грамоте в рамках межрегионального проекта «Азбука онлайна». И возраст, говорят энергетики, не помеха. Программа направлена на улучшение качества обслуживания клиентов и популяризацию дистанционных сервисов компании. Как раз рост количества пользователей «Личного кабинета» принес победу в акции дому по улице Кадыкова, 16. Многие его жители активно используют онлайн-возможности, которые позволяют просматривать баланс по лицевому счету, передавать показания по приборам учета и контролировать расход ресурса, без комиссии оплачивать потребленные тепло и горячую воду, получать электронные квитанции. И возможности обратной связи — тоже к услугам потребителей. И ходить никуда не надо — все можно выполнить, не выходя из дома, или, наоборот, находясь вдалеке — на даче, в поездке, на отдыхе в отпуске.

Инициативы приветствуются

Поздравляя победителей акции, директор филиала энергокомпании Вячеслав Зданович напомнил известное выражение «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе» — лучшее пожелание для выстраивания партнерских отношений между ресурсоснабжающей организацией и ее клиентами. Старших по дому он сравнил с дипломатами: «Вы — очень внимательные, но в то же время еще и строгие». От них зависит очень многое, поэтому энергокомпания намерена развивать с ними сотрудничество — на постоянной основе. Партнерство, безусловно, этой акцией не ограничится. Вячеслав Юрьевич выразил готовность поддержать инициативы управдомов, направленные на обеспечение комфорта горожан.

Подарки победителям акции — соответствующие. Директор филиала вручил каждому старшему по дому сертификат на покупку товаров в одном из строительных супермаркетов города. «Что именно приобрести — решим совместно с жильцами. Нужны инструменты, а еще в нашем доме устарели трубы…» — отметила Галина Хрусталева. Лариса Капралова тоже не скрывает радости: «Были бы деньги, а применить их в многоквартирном доме есть где».

Между тем энергетики уже задумываются о подарках для победителей следующей акции — «В Новый год — без долгов!». Она ежегодная, для участия в ней клиентам ЭнергосбыТа — как физическим, так и юридическим лицам — до конца текущего года необходимо погасить задолженность за отопление и горячую воду, если, конечно, таковая имеется, оплатить рекомендуемый платеж за декабрь вместе с ноябрьским счетом. И все — они автоматически становятся участниками розыгрыша ценных призов. Энергетики предлагают оставить долги в старом году, а новый начать с подарками.