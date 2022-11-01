Вице-спикер Госдумы России может принять участие в первом форуме «Чувашия Туристическая»

Соответствующая договоренность была достигнута по итогам встречи Главы Чувашии Олега Николаева с заместителем Председателя Госдумы Российской Федерации Шолбаном Кара-оолом, который курирует в нижней палате вопросы региональной политики, местного самоуправления и туризма.

Олег Николаев пригласил вице-спикера принять участие в пленарном заседании первого отраслевого форума «Чувашия Туристическая», которое состоится в Чебоксарах 2 декабря. «На следующей неделе у нас стартует неделя стратегических сессий. Их цель — раскрыть внутренний потенциал каждого направления. Но одна из главных задач форума — за счет такого долгосрочного видения обозначить для бизнеса, какие ниши будут раскрываться, куда нужно инвестировать и, соответственно, реализовать проекты на основе государственно-частного партнерства, на что нас ориентирует Президент страны», — рассказал Глава Чувашии.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы республики, на встрече также обсуждалась реализация межрегионального туристического проекта «Великий Волжский путь». Олег Николаев рассказал о наработанных региональных практиках в сфере туризма. В частности, он сообщил, что развитию пассажирских перевозок в регионе способствовал запуск по Волге судов на подводных крыльях «Валдай 45Р». В этом году за сезон перевезли 19 тыс. пассажиров. «Это очень хороший показатель. Мы освоили направления «Чебоксары – Казань» и «Казань — Чебоксары», а также начали формировать дополнительные продукты для туркомпаний», — отметил руководитель региона.