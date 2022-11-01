Ладыков вошел в президиум полпредов

На этой неделе вице-премьер — полномочный представитель Чувашии при Президенте России Алексей Ладыков вошел в президиум Совета, объединяющего всех региональных полпредов при главе государства и правительстве РФ. Организация эта была создана в 2016 году, а главным в ее структуре является президиум, координирующий работу Совета. На очередном собрании полпредов вошел в состав президиума и Ладыков, ставший полномочным представителем Чувашии чуть больше года назад. В своем телеграм-канале бывший мэр Чебоксар сообщил, что на встрече они с коллегами обменялись опытом по взаимодействию с новыми регионами и договорились о проведении совместной акции Совета в рамках круглого стола, посвященного региональной политике в текущей международной ситуации.