Ладыков вошел в президиум полпредов

На этой неделе вице-премьер — полномочный представитель Чувашии при Президенте России Алексей Ладыков вошел в президиум Совета, объединяющего всех региональных полпредов при главе государства и правительстве РФ. Организация эта была создана в 2016 году, а главным в ее структуре является президиум, координирующий работу Совета. На очередном собрании полпредов вошел в состав президиума и Ладыков, ставший полномочным представителем Чувашии чуть больше года назад. В своем телеграм-канале бывший мэр Чебоксар сообщил, что на встрече они с коллегами обменялись опытом по взаимодействию с новыми регионами и договорились о проведении совместной акции Совета в рамках круглого стола, посвященного региональной политике в текущей международной ситуации.
Опубликовано: 17 ноября 2022 г.
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