ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

«Легкая и текстильная промышленности нашего региона одними из первых переориентировались на производство для нужд мобилизованных. Предприятия в ускоренные сроки производят экипировочную продукцию. Это спальные мешки, утепленные сапоги и ботинки, которые уже отправлены ребятам в зону СВО. Надо отдать должное организациям, которые смогли в срок и с должным чувашским качеством произвести все необходимое для нужд мобилизованных. Швейные предприятия уже отправили 100 тыс. комплектов термобелья нашим военнослужащим, еще столько же они получат в ближайшее время. Как рассказали мастерицы одной из производственных площадок в Чебоксарах, им очень приятно вносить свою лепту в это важное дело и поддерживать наших защитников, среди которых и достойные сыновья Чувашии. С таким отношением даже в тылу очевидно — победа будет за нами».