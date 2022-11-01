Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,
Глава Чувашии:

«Легкая и текстильная промышленности нашего региона одними из первых переориентировались на производство для нужд мобилизованных. Предприятия в ускоренные сроки производят экипировочную продукцию. Это спальные мешки, утепленные сапоги и ботинки, которые уже отправлены ребятам в зону СВО. Надо отдать должное организациям, которые смогли в срок и с должным чувашским качеством произвести все необходимое для нужд мобилизованных. Швейные предприятия уже отправили 100 тыс. комплектов термобелья нашим военнослужащим, еще столько же они получат в ближайшее время. Как рассказали мастерицы одной из производственных площадок в Чебоксарах, им очень приятно вносить свою лепту в это важное дело и поддерживать наших защитников, среди которых и достойные сыновья Чувашии. С таким отношением даже в тылу очевидно — победа будет за нами».

 

Опубликовано: 17 ноября 2022 г.


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