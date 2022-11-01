Идем на премьеру по Пушкинской карте

Проект «Пушкинская карта», стартовавший в сентябре прошлого года, в стране прижился успешно. К началу ноября нынешнего года карту оформили 7 миллионов россиян, по ней было приобретено более 21 миллиона билетов на спектакли концерты, выставки… Популярна Пушкинская карта и в Чувашии, получили ее десятки тысяч юношей и девушек.

А несколько владелиц карты рассказали корреспондентам «СЧ», как она им пригодилась…

МАРИЯ ВАНТЕЕВА, 20 лет, студентка третьего курса факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова:

«Пушкинская карта — это настоящий подарок от государства, благодаря ей есть возможность бесплатно ходить на концерты, в театры, на выставки. В основном я посещаю театры, реже — кинотеатры и мастер-классы. Касательно номинала Пушкинской карты — думаю этих денег более чем достаточно, чтобы раз в месяц сходить на какие-либо культурные мероприятия. Из недостатков хотела бы отметить возрастные рамки. Карту можно использовать только до 22 лет. Почему бы не продлить этот возраст хотя бы до 25 лет?»

УЛЬЯНА ГРИШИНА, 20 лет, студентка третьего курса факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова:

«Пушкинская карта — это отличная возможность сэкономить средства. Так как я студентка, без карты было бы проблематично часто ходить в кино и театры. Карту я чаще всего использую в кинотеатрах. Жаль, что номинал на просмотр отечественных фильмов не очень большой: хотелось бы посмотреть больше новых картин, ведь в России сейчас снимают отличное кино. А недавно по Пушкинской карте сходила на спектакль «Женитьба» в Русский драматический театр. Мне очень понравилось, я даже не ожидала, что будет так интересно!»

ТАТЬЯНА КОСТРОВА, 20 лет, инженер-химик ООО «Полимаркет»:

«Пушкинской картой я пользуюсь не так часто, как хотелось бы. Много работы, и иногда сложно скорректировать свой график, чтобы осталось место для развлечений. В этом году успела посетить художественную галерею, сходила в кино и театр. Хотелось бы, чтобы Пушкинская карта предоставляла молодым людям больше возможностей, например, можно было бы по ней покупать книги для учебы».

АНЖЕЛИКА АРХИПОВА, 18 лет, студентка первого курса факультета радиоэлектроники и автоматики ЧГУ имени И.Н. Ульянова:

«Пушкинской картой пользуюсь с тех пор, как переехала в Чебоксары, где много театров, музеев, кинотеатров и различных площадок. Помимо того, что сама хожу куда-то, стараюсь и друзей вовлечь. Вот, недавно приобрела билеты на концерт симфонического оркестра по саундтрекам к фильму «Гарри Поттер» и на балет «Лебединое озеро». Считаю, что Пушкинская карта — это замечательная возможность для молодежи приобщиться к культуре, так как билеты в кино или на концерт порой стоят дорого, и не все могут себе позволить их купить. Нравится также удобная и понятная система карты. Жду следующего года, чтобы баланс карты снова пополнился, и можно было посетить еще больше спектаклей и концертов!»

НАПОМНИМ

В этом году баланс Пушкинской карты составляет 5 тысяч рублей. Из них 2 тысячи рублей можно потратить на билеты в кинотеатры.

В Чувашии по Пушкинской карте в этом году можно было сходить на громкие премьеры, например, — на оперу «Сурский рубеж», состоявшуюся в театре оперы и балета, или на мюзикл «12 стульев», с успехом идущий в Чувашской филармонии.

По данным Минкультуры республики эти и другие премьерные постановки нынешнего театрального сезона по Пушкинской карте посетили более двух тысяч человек. Всего же с момента реализации программы через Пушкинскую карту в республике продано более 281 тысячи билетов.

Полный список культурных мероприятий, доступных владельцам карт, можно найти на портале Культура.РФ (раздел «Афиша», Пушкинская карта — Чувашская Республика).

Спрашивали Кристина Христофорова и Диана Рыжова