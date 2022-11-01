Повышенные оклады педагогам рассчитают с октября

На этой неделе Глава Чувашии подписал постановление об увеличении в 1,5 раза минимальных размеров окладов заработной платы педагогических работников. Решение это он анонсировал еще в День учителя.

«Мы много лет обсуждали обеспечение и заработные платы учителей, — сообщил Олег Николаев. — Мы ожидали, что на федеральном уровне урегулируют этот процесс, но, обсудив его внутри правительства, решили не ждать…»

По мнению министра образования и молодежной политики Дмитрия Захарова, данное решение Главы Чувашии обеспечит дальнейшее развитие кадрового потенциала, повышение престижности педагогической профессии.

«Такое внимание к учителям, — отметил Захаров, — является хорошим заделом наступающего года, который объявлен Президентом России Годом педагога и наставника».

В Минобразования Чувашии корреспонденту «СЧ» уточнили, что в самом постановлении речь идет о работниках государственных учреждений республики, занятых в сфере образования и науки. То есть тех, кто работает в учреждениях профобразования, институте культуры, школах-интернатах и детских домах, находящихся в республиканском подчинении. Школы же и детсады относятся к ведению муниципалитетов, поэтому власти городов и районов в ближайшее время должны принять соответствующие нормативные акты. Но это не значит, что школьному учителю базовый оклад повысят позже, чем его коллеге из техникума. Как отмечено в постановлении, действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.