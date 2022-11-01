Обеспечение медицинских организаций Чувашии из средств Фонда ОМС

На что направляются средства

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Чувашской Республики обеспечивает права жителей республики на доступную и качественную медицинскую помощь и направляет дополнительные финансовые средства в медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы ОМС.

Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет средств нормированного страхового запаса фонда, который формируется в составе расходов бюджета для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования. В него включены:

? софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала;

? расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным гражданам Чувашской Республики за пределами территории субъекта, в котором выдан полис ОМС;

? финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации;

? финансовое обеспечение мероприятий по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Так, за 9 месяцев 2022 года в целях реализации задач по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи из нормированного страхового запаса фонда в медицинские организации направлено 72124,0 тыс. руб. Приобретено 48 единиц современного медоборудования, необходимого для обеспечения полного комплекса диагностических исследований и лечения пациентов, на общую сумму 69458,2 тыс. руб. и отремонтировано 7 единиц на сумму 1733,7 тыс. руб.

Главный врач БУ «Моргаушская ЦРБ» Минздрава Чувашии О.Ю. Попова отметила: «Арсенал медоборудования больницы пополнился многофункциональным аппаратом для проведения ингаляционной анестезии (АИА). Стоимость его почти 4 млн рублей. Это современная рабочая станция для врача-анестезиолога, которая применяется для различных методик анестезии взрослым и детям. Новое оборудование установлено в операционной».

В БУ «Ядринская ЦРБ» Минздрава Чувашии обновлено оборудование для проведения эндоскопии. В поликлинике установили новый видеоэндоскопический комплекс. Он включает в себя гастродуоденоскоп, бронхоскоп и колоноскоп. Главный врач С.М. Никитин поблагодарил руководителя фонда М.В. Дроздова: «Это огромная поддержка нашей больнице! С помощью этого современного аппарата выявление заболеваний, в том числе онкологических, особенно на ранних стадиях, станет еще более качественным. А это очень важно при оказании первичной медико-санитарной помощи».

А в БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии за счет средств фонда своевременно отремонтированы два так необходимых для диагностики серьезных заболеваний аппарата: трехрежимный рентгеновский компьютеризированный маммограф и компьютерный рентгеновский томограф. Их введение в строй избавило жителей района от необходимости выездов в Чебоксары для получения незаменимых диагностических исследований.

Также, за счет средств нормированного страхового запаса фонда прошли дополнительную профессиональную подготовку по программам повышения квалификации 113 медицинских работников на общую сумму 932,1 тыс. руб.

Всего планом мероприятий по использованию медицинскими организациями Чувашии средств нормированного страхового запаса фонда на 2022 год предусмотрено финансирование на общую сумму 80702,4 тыс. руб.

Кроме того, софинансированы расходы медицинских организаций на оплату труда 124 врачей и 150 средних медицинских работников в размере 9916,5 тыс. рублей.

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Чувашской Республики проводится постоянный контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.

Ульяна Пчелкина, ТФОМС Чувашской Республики