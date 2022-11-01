Сбер анонсировал ключевое предложение «Зеленого дня»

В рамках традиционной акции «Зелёный день» от Сбера самый популярный кредит в России можно оформить по сниженной ставке. О рынке потребительского кредитования на территории Волго-Вятского банка Сбербанка и ноябрьском предложении компании – в нашем материале

По данным исследования, проведенного ООО «Ипсос Комкон» в период с января 2020 года по июнь 2022 года, среди мужчин и женщин в возрасте 18 – 65 лет, проживающих в городах РФ с населением 100 тыс. и более человек, определено, что среди пользователей кредитом на любые цели, оформленных в банке, большая доля приходится на пользование данной услугой в Сбербанке.

После февральского кризиса рынок потребительского кредитования активно оживает. В Волго-Вятском банке Сбербанка* в третьем квартале 2022 года объем выданных кредитов вырос в 2,6 раза в сравнении с вторым кварталом. Август показал рекордные показатели выдачи, после чего в сентябре спрос несколько стабилизировался. В настоящее время отмечается высокий спрос на потребительские кредиты. По всем отделениям объем кредитования по итогам сентября превысил февральские показатели.

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Забота о клиенте является ключевым приоритетом деятельности Сбербанка. Нам важно, чтобы наши потребители имели доступ к самым выгодным кредитным предложениям на рынке могли комфортно решать свои вопросы в любой жизненной ситуации».

Традиционно в ноябре Сбер проводит «Зеленый день» — время, когда на продукты и услуги компании действуют специальные предложения. Так, с 10 по 12 ноября оформить потребительский кредит можно по специальной сниженной ставке – от 4% на первый месяц. Предложение распространяется на потребительские кредиты без обеспечения, включая рефинансирование кредитов других банков. Кредит нужно оформить на срок от 13 месяцев на сумму от 30 тыс. до 30 млн рублей. Для держателей годовой подписки СберПрайм+ дополнительно действует ежемесячный возврат бонусами 1,5% ставки по кредиту.

12 ноября на территории Волго-Вятского банка будут работать более 470 отделений – в 1,5 раза больше чем в обычные субботние дни, поэтому все клиенты смогут воспользоваться выгодными предложениями акции.

Со списком отделений, которые будут работать 12 ноября, можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Офисы и банкоматы». Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте банка.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.