В Госсовете пройдут публичные слушания по проекту бюджета

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 16 ноября 2021 года № 81 «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» Госсовет Чувашии проводит публичные слушания по проекту республиканского бюджета Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, размещенному на официальном сайте Госсовета Чувашии.

Дата и время проведения публичных слушаний — 15 ноября в 14 часов.

Место проведения публичных слушаний — Большой зал заседаний Дома правительства (г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 17, 3 этаж).