Чувашия на 14-м месте в рейтинге реализации комплекса «Готов к труду и обороне»

По итогам третьего квартала этого года наша республика поднялась на две строчки и заняла 14-е место во всероссийском рейтинге реализации комплекса «Готов к труду и обороне».

«Чувашия ведет планомерную работу по популяризации комплекса ГТО и увеличению количества жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся. Будем и дальше стремиться к тому, чтобы повышать показатели. Наша цель — войти в ТОП-10 регионов», — подчеркнул министр спорта Чувашии Василий Петров.

В рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» в нашей республике продолжают строиться современные специализированные площадки, открываются новые центры тестирования, которые оснащаются качественным оборудованием. Также для судей проводятся специальные семинары.

Благодаря доступности площадок для сдачи нормативов ГТО на них можно не только вести подготовку к тестированию, но и просто заниматься физической активностью и проводить занятия на свежем воздухе с пользой для здоровья. На территории Чувашии проводятся фестивали для различных категорий населения, акции, направленные на популяризацию здорового образа жизни, уроки ГТО.