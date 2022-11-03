В Чебоксарском Политехе обсудили формы взаимодействия вуза и работодателей

2 ноября в Чебоксарском институте Московского политехнического университета прошел круглый стол, на котором обсудили взаимовыгодные формы взаимодействия вуза и работодателей в подготовке специалистов.

Участниками мероприятия стали работодатели — более полусотни индустриальных партнеров Чебоксарского Политеха.

Вначале круглого стола состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией «Машиностроительный кластер Чувашской Республики»: свои подписи поставили директор Чебоксарского Политеха Александр Агафонов и руководитель кластера, генеральный директор ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов» Александр Дмитриев.

«Взаимодействие с Политехом на базе кластера будет организовано более системно: это не только целевое обучение, но и совместные инновационные разработки. Участие в кластере также позволит привлекать дополнительные меры поддержки и достигать наиболее эффективные результаты», — комментирует подписание соглашения Александр Дмитриев.

В ходе круглого стола были обсуждены барьеры, препятствующие эффективному взаимодействию индустриальных партнеров и вуза, целевое обучение, механизмы и инструменты подготовки кадров, способных решать задачи заказчика с первых дней трудоустройства.

Особое внимание было уделено проектной деятельности — опытом сотрудничества с вузом поделилась директор управления по правовой и кадровой политике АО «Чебоксарский электромеханический завод» Лиана Владимирова. «Еженедельно студенты Политеха занимаются непосредственно на заводе: проходят всю технологическую цепочку производства, начиная с инженерно-конструкторского отдела, заканчивая поставками заказчикам. Несомненно, это бесценный опыт для будущих специалистов», — отметила Лиана Валерьевна.

О работе со студентами Чебоксарского Политеха рассказал заместитель управляющего ПАО Сбербанк Олег Николин. Он отметил, что студенты вуза активно участвуют в акселерационных проектах Сбера.

«В Политехе учатся талантливые и амбициозные ребята — недавно команда студентов института достойно представила свой стартап на региональном этапе молодежных акселераторов Волго-Вятского отделения Сбербанка и вошла в суперфинал. Впереди их ждет всероссийский этап, на котором есть шанс получить грантовую поддержку. За плечами студентов Политеха — победы во многих окружных и всероссийских конкурсах в сфере IT — и работодатели видят эти результаты. Институт ведет достаточно грамотную точечную работу со студентами», — отметил Олег Валентинович.

«В списке индустриальных партнеров Политеха больше сотни крупнейших предприятий республики и всей страны — и их число постоянно растет. Отрадно, что на круглом столе нам удалось найти точки соприкосновения по многим вопросам. Спрос на кадры достаточно велик и совместными усилиями с нашими партнерами мы сможем обеспечить достойный результат», — подвел итоги работы круглого стола директор Чебоксарского Политеха Александр Агафонов.

Ольга Кириллова

Лицензия № 3541, выд. 09.04.2021 Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Реклама