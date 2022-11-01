Николай Владимиров отметил необходимость гибкого подхода к реализации программы капремонта школ

Сенатор с рабочей поездкой посетил комсомольский и Яльчикский районы республики

Одним из объектов стала школа в селе Яльчики — самая крупная в районе и одна из старейших в республике. Базовым для этой школы послужило здание, построенное в 1887 году. Несколько раз к нему пристраивались дополнительные корпуса, а в настоящее время здесь идет строительство новой секции — школьной столовой на 250 мест. Как объясняет директор учебного заведения, необходимость в строительстве возникла после старта программы обеспечения школьников начальных классов бесплатным горячим питанием. В школе не было места для размещения необходимого оборудования. Несмотря на значительный объем проводимых строительных работ, капитальный ремонт школы здесь запланирован только на 2024 год. — Сейчас, несмотря на стройку и шумное соседство, дети учатся. Меньше, чем через два года школу снова ждет большая стройка. Конечно, было бы удобнее за один подход выполнить все объемы по капитальному ремонту и строительству, чтобы в дальнейшем не прерывать учебный процесс, — отметил сенатор.

Другой пример — школа номер 2 в селе Комсомольское. Первоначально здесь планировали провести капитальный ремонт, но после обследования здания стало понятно, что это будет нецелесообразно.

— Есть вопросы и по капитальным стенам и по фундаменту и по коммуникациям. Дешевле проще и быстрее будет построить новое здание, которое будет соответствовать всем необходимым нормам для качественного обучения, — рассказал на приеме директор школы Евгений Савельев.

Такую позицию поддержали и республиканские власти, но оборотной стороной медали стало исключение объекта из программы капитального ремонта и новая необходимость отстаивания проекта строительства школы на федеральном уровне. По словам сенатора, проблема, озвученная на приеме актуальная. С момента реализации программы по капитальному ремонту школ, случаи, когда строить новое учебное заведение эффективнее, чем ремонтировать старое, возникают регулярно. Особенно это касается школ в сельской местности, которые нередко строились без документов и поэтапно в разное время. — Получается, что такие объекты вынуждены дважды стоять в очереди. Сначала по программе капитального ремонта, затем, после оценки объема и целесообразности проведения работ, ждать возможности получить деньги на строительство. Возможно, целесообразным станет рассмотрение ситуаций с такими школами в особом порядке, иначе процедурные вопросы могут очень сильно затянуться, — отметил Николай Владимиров.