В День народного единства в Чебоксарах состоится общегородской крестный ход

Он будет совершен после окончания Божественной литургии, которую в этот день во Введенском кафедральном соборе возглавит митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий.

Как сообщают в пресс-службе Чебоксарско-Чувашской епархии, в 12 часов крестоходы отправятся от собора, пройдут по улице Константина Иванова и по Дороге к храму, улицам Ярославской, Композиторов Воробьевых и Карла Маркса до храма Рождества Христова на площади Республики, где будет совершен молебен Пресвятой Богородице.

К участию в крестном ходе приглашаются все желающие.