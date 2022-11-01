В День народного единства в Чебоксарах состоится общегородской крестный ход

Он будет совершен после окончания Божественной литургии, которую в этот день во Введенском кафедральном соборе возглавит митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий.
Как сообщают в пресс-службе Чебоксарско-Чувашской епархии, в 12 часов крестоходы отправятся от собора, пройдут по улице Константина Иванова и по Дороге к храму, улицам Ярославской, Композиторов Воробьевых и Карла Маркса до храма Рождества Христова на площади Республики, где будет совершен молебен Пресвятой Богородице.
К участию в крестном ходе приглашаются все желающие.
«Будем молиться за Веру и Отечество. И чтобы Господь хранил нас и наших близких, особенно тех наших братьев, сыновей, мужей, которые сейчас находятся на поле брани. И чтобы Господь защитил нас» — призывает владыка Савватий.