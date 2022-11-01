В День народного единства в Чебоксарах состоится общегородской крестный ход

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото Максима Васильева из архива "Советской Чувашии"

Он будет совершен после окончания Божественной литургии, которую в этот день во Введенском кафедральном соборе возглавит митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий.
Как сообщают в пресс-службе Чебоксарско-Чувашской епархии, в 12 часов крестоходы отправятся от собора, пройдут по улице Константина Иванова и по Дороге к храму, улицам Ярославской, Композиторов Воробьевых и Карла Маркса до храма Рождества Христова на площади Республики, где будет совершен молебен Пресвятой Богородице.

К участию в крестном ходе приглашаются все желающие.

«Будем молиться за Веру и Отечество. И чтобы Господь хранил нас и наших близких, особенно тех наших братьев, сыновей, мужей, которые сейчас находятся на поле брани. И чтобы Господь защитил нас» — призывает владыка Савватий.
Опубликовано: 3 ноября 2022 г.


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