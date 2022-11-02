Мост на трассе «Вятка» близ Новочебоксарска перекроют на два дня

На 13-м километре автотрассы Р-176 «Вятка», на обходе города Чебоксары сегодня и завтра в светлое время суток будет ограничено движение в связи с монтажом балок пролетного строения моста через реку Кукшум. В связи с тем, что расположенный недалеко от Новочебоксарска мост был построен почти три десятилетия назад и сильно обветшал, возникла необходимость провести ремонт опор, частичную замену балок пролетного строения и ремонт мостового полотна. Строители из ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» просят автомобилистов быть внимательнее и соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения строительно-монтажных работ движение будет осуществляться в штатном режиме.